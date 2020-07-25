Какая погода ожидает украинсцев на выходных

В выходные в большинстве регионов Украины будет без осадков Фото: visnyk.ua

Синоптики поделились прогнозом погоды на субботу и воскресенье - 25 и 26 июля.

25 июля в большинстве регионов Украины будет преобладать переменная облачность. Днем в западных областях, местами Житомирской, Киевской и Винницкой областях кратковременный дождь, гроза.

На Закарпатье и в Карпатах местами значительные дожди. Температура достигнет 24-29°С, в южных и Днепропетровской областях до 31°С. В Киеве температура днем ​​составит 26-28°С.

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26 июля кратковременные дожди и грозы пройдут в западных, местами северных и Винницкой областях. На остальной территории без осадков. В столице местами возможен кратковременный дождь.

Температура в западных и северо-восточных областях ночью 12-17°С, днем ​​23-28°С. В южной части ночью 17-22°С, днем ​​31-36°С. На остальной территории ночью 14-19°С, днем ​​27-32°С.

Циклон Anja несет в Украину жару и дожди с грозами.