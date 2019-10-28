Какая погода будет 29 октября: прогноз

Туман будет по всей Украине. Фото: depo.ua

Украина накрыл атмосферный фронт, который принесет дожди и штормовой ветер.

Во вторник, 29 октября, на всей территории страны будет преобладать туманная погода, сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

В течение дня ожидается +7... +13 градусов, на юго-востоке +12... +15, в Крыму до +17 градусов

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Небольшие дожди пройдут на Западе, Севере, местами в центре и возможно в Донецкой области. На остальной территории - без существенных осадков. Ветер будет с северо-запада, 5-10 м/с. Ночью и утром местами туманы.

В Киеве 29 октября существенных осадков не предвидится, возможны туманы. Температура воздуха в течение дня не выше +10 градусов.

В среду, четверг и пятницу в столице будет бушевать антициклон Oldenburgia, он вытеснит остатки теплого воздуха: ночью похолодает до 1-5 градусов, днем ​​до +4... + 7 градусов.

В Печерском районе Киева на улице Липской зацвела аллея сакур. По словам коммунальщиков, такое цветение - не аномалия: высажены деревья принадлежат к сорту Аutumnalis Rosea. Эти сакуры цветут дважды - весной и осенью.