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среда, 19 июня 2019 04:25

Как жара с грозами повлияет на будущий урожай

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Автор: gazeta.ua
  Жара и ливни: как погода влияет на урожай
Жара и ливни: как погода влияет на урожай

Жара и постоянные дожди, которые охватили всю Украину, больше всего влияют на овощи и фруктовые деревья.

Это несомненно повлияет на будущий урожай, а значит на стоимость овощей и фруктов.

"Если говорить о овощf[, то частые дожди забивают почву. Тогда растения желтеют, потому что нет доступа воздуха. Влага задерживается в почве и это наносит вред корням растений. Тогда они болеют и перестают расти. Особенно это касается бахчевых культур - арбузы, дыни, кабачки, огурцы", - объясняет селекционер Николай Завальный.

Страдает от фитофторы картофель и помидоры. Также от нестабильной погоды страдает перец и капуста.

"В таком случае надо рыхлить почву, чтобы хоть как-то спасти урожай. Иначе растение погибает, корни отмирают. Соответственно, урожай будет меньшим", - добавляет селекционер.

Майские дожди уже повлияли на урожай яблок и ягод. Не дала черешни и вишни. Сейчас на рынке цена на черешне практически не падает. В Виннице килограмм стоит 90-100 грн на рынке "Урожай", на "Привокзальном" - 65-75 грн.

Автор: gazeta.ua
  Жара и ливни: как погода влияет на урожай
Жара и ливни: как погода влияет на урожай

"Последние два месяца весны были прохладными за постоянных дождей. Не произошло опыление. Не летали пчелы. Цвет опал, которого было очень много", - отмечает Завальный.

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Николай Стецькив со Львова четыре года назад начал заниматься выращиванием клубники. Он, как участник АТО, получил участок в 10 соток. Такие же участки взял у других участников в аренду и засадил поля клубникой.

За все годы по незнанию нюансов по выращиванию потерял 100 тысяч гривен. Теперь занимается лишь расширением бизнеса и организует сбыт продукции.

Автор: Gazeta.ua
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