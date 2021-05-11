Как выглядит ЧАЭС 35 лет после аварии - уникальные фото

Энергоблоки Чернобыльской АЭС вводили в эксплуатацию не одновременно.

Первая очередь состояла из Первого и Второго энергоблоков, вторая - с Третьего и Четвертого, Третья - с Пятого и Шестого, пишет в своем блоге журналист Максим Мирович.

"Ввод в эксплуатацию третьей очереди неоднократно переносили - происходило это в том числе из-за многочисленных косяков и недоработок "ударного комсомольского строительства", о чем можно найти сведения в рассекреченных ныне архивах советского КГБ в Киеве", - пишет Мирович.

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Третью очередь должны были запустить в январе 1986 года, однако это событие перенесли. Пятый и Шестой энергоблоки так и не ввели в эксплуатацию, ведь в апреле того года произошла авария на ЧАЭС.

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Фото: mirovich.media

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