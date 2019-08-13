Как выглядел самый яркий звездопад лета 2019-го

Фото: apostrophe.ua

В ночь на 13 августа земляне наблюдали за масштабным звездопадом Персеиды.

Именно этой ночью он был на пике своей активности, сообщает "Апостроф".

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В сети уже опубликовали тысячи фотографий и видео с данным явлением, которые сделали в разных уголках Земли.

Наиболее яркими "падающие звезды" были в отрезок между 2:00 и 4:00.

Планета проходит сквозь шлейф пылевых частиц, которые выпустила комета Свифта-Туттля. Самые мелкие из них сгорают в атмосфере Земли, выглядит как настоящий "звездный дождь". Интересно, что средняя скорость движения таких частиц достигает 210 тыс. км/час.

В Ильинецкой территориальной громаде Винницкой области место падения метеорита превратят в туристическую Мекку. Метеорит упал 400 млн лет назад. Его вес - 40 млн тонн, углубился в землю на 800 м.