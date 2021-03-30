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вторник, 30 марта 2021 13:14

Как вернуть себе хорошую форму - советы астролога

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Как вернуть себе хорошую форму - советы астролога
Головная боль напомнит о себе через изменение погодных условий. Фото: pixabay.com

30 марта берегитесь уличных собак и котов. Они могут нанести серьезные телесные повреждения. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Повышается ломкость сосудов. Легко будут возникать синяки, - говорит астролог. - Из-за гормонального сбоя можете набрать лишний вес. Откажитесь от перекусов на улице. Чтобы вернуть себе хорошую форму, не забывайте об утренней пробежке, прессе и приседаниях. Стоит усилить уход за зубами и деснами и беречь глаза от травм. Головная боль напомнит о себе из-за изменений погодных условий. Избегайте пассивного курения. Возможны отравления парами красок и лаков".

Овен

Организм будет плохо переносить переохлаждение. Помните об этом во время прогулки. Назначайте встречи в помещении.

Телец

Время начать борьбу с остеохондрозом. Только не стоит проводить физиотерапевтические процедуры.

Близнецы

Будет беспокоить урчание в животе. Избегайте проявления метеоризма. Уменьшайте количество углеводов в дневном рационе.

Рак

Не стоит надевать новую обувь. Вы будете чувствовать неудобства в течение дня. Сделайте вечером массаж стоп.

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Лев

Новые медицинские препараты могут вызвать необычные симптомы. Контролируйте их совместимость.

Дева

Нельзя делать операции на органах зрения. Берегитесь загрязнения слизистой глаза. В результате появятся воспалительные процессы.

Весы

Откажитесь от употребления соленого. В организме будет накапливаться лишняя жидкость. Это будет неэстетично смотреться.

Скорпион

Переутомление и повышение артериального давления может вызвать носовое кровотечение. Обходите стрессовые ситуации.

Стрелец

Ухудшается эластичность связок. Неловкое падение может привести к их травмированию. Передвигайтесь осторожно.

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Козерог

Изменение температуры воздуха спровоцирует насморк. Устойчивыми к этому окажутся только закаленные организмы.

Водолей

Обострятся воспалительные заболевания репродуктивных органов. Старайтесь не переохлаждаться. Посоветуйтесь с врачом.

Рыбы

Могут возникать спонтанные нервные срывы. Защитите себя от давления внешних обстоятельств. Попейте успокоительное.

Удобной обувью по праву считаются кроссовки, которые удачно сочетаются с любыми вещами. Стоит выбрать такую модель, которая создаст не только комфортный, но и трендовый образ.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
30
марта

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