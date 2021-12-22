Как в Киеве создают макет мини-Украины. Он один из крупнейших в Европе: яркие фото и видео

Мастера и архитекторы создают в Киеве самый большой в Восточной Европе макет железной дороги. Воссоздание уникальных украинских ландшафтов начали еще в 2019 году.

Изготовлением макета занимается компания Miniland.UA. К концу 2021-го почти завершили работу, которая занимает площадь 87 кв.м. Изображены села, города, промышленность, горная местность.

В финальной версии проекта на макете будет кипеть жизнь – сотни людей, будут двигаться поезда, автомобили, будет работать производство. Будет даже торговля, говорят авторы. Улицы будут освещаться фонарями, а в домах будут гореть лампы.

Макет для всеобщего обозрения выставят в следующем году в развлекательном центре "Блокбастер".

Корреспондент Gazeta.ua побывала в мастерской и посмотрела, как создается уникальный проект. Поговорили с его авторами и создателями.

МАКЕТ "ОЖИВАЕТ"

В мастерскую на ул. Степана Бандеры, 36, ведет полутемный служебный коридор с серебристыми вытяжками на потолке. Стоит гул от рабочих инструментов. Компания, разрабатывающая макет, переехала сюда всего несколько месяцев тому назад. В предыдущем офисе уже не хватало места, чтобы разместить работу.

Макет растянулся почти на всю площадь большого зала. Дома, железная дорога и другие мини-объекты – расположены на каркасе из досок. Между ними спрятаны километры электронных проводов, которые будут "оживлять" миниатюрный мир – запускать в движение поезда, включать фонари.

Автор: Сергей СТАРОСТЕНКО Модели вагонов покупали в других странах и производили собственноручно. Каркасы печатают на 3D-принтерах и разрисовывают в точности к реальным образцам. Все поезда двигаются посредством электронных соединений и механизмов. Их устанавливают в отделе подвижного состава

В самом центре макета между карпатскими вершинами возвышается Олесский замок, который находится во Львовской области. В общем, все объекты и детали на макете изготовлены в масштабе 1:87. Чтобы они были максимально реалистичными, мастера измеряли стены каждого архитектурного памятника, который в конце концов изготовили для проекта.

Макет "оживает". Слышен лязг колес поезда, который проносится по путям недалеко от глубокого озера. В реальном мире его глубина более 16 метров, говорят работники.

- Для того чтобы это все ожило, необходимо много электроники и проводов, составляющих частей. Также программирование с компьютерным управлением, - подходит мужчина в футболке и шортах. Станислав Тишкевич заведует технической частью проекта.



На макет использовали уже около 10 км проводов.

Настоящая вода будет стекать от озера по реке к краю макета

- Все дома и автомобильные дороги подключены к доскам, где есть электроника, которая управляет объектами, - рассказывает Тишкевич и показывает густо скрепленные под макетом провода зеленого, желтого, синего и других цветов. – Основной фишкой макета является то, что мы реализуем здесь настоящую реку, горное озеро и водяную мельницу. Настоящая вода будет стекать от озера по реке к краю макета. На водяной мельнице есть даже шлюзы. Они будут регулировать поток воды. Для этого поставим под макетом специальные насосы и емкость с водой.



До работы в компании Станислав 14 лет работал в метрополитене, а также занимался техникой, скважинами и уличным освещением. Сюда попал из-за увлечения электроникой. Создавал модульные макеты, что стало его хобби. Моя миссия – популяризировать моделизм и радиоэлектронику среди молодежи и всех, кому это нравится, говорит.

- У нас будет пульт, который позволит управлять каждым элементом на макете отдельно, - продолжает Станислав. – Также в основном зале, где сейчас ремонт, будет имитация смены дня и ночи. Когда будет наступать тьма – на макете должна включаться подсветка, свет в домах и поездах.

Автор: Сергей СТАРОСТЕНКО На макете представлена ширококолейная и узкоколейная железная дорога и вокзалы украинских городов

Дома на макете можно снимать и заменять другими. В крайних постройках открывается крыша.

- Это городской дом, - Тишкевич берет в руки старую пятиэтажку с потрепанными стенами и вытаскивает из нее провода. Подключает блок питания. В окнах загорается свет. – Цвета можно менять, там стоят светодиоды, которые позволяют менять освещение. Если сейчас посмотреть на жилые дома, то свет разный – теплый, холодный оттенки бывают. Если посмотрите внутрь, то увидите минималистичный ремонт.

ПОЕЗД ЗА 900 ЕВРО

Заглядываю в окно одной из квартир. Внутри на стенах поклеены белые обои в цветочки, на полу – коричневый ламинат.



– Можно попробовать включить трубу, чтобы шел дым, – инженер показывает на высокую полосатую котельную и идет в кабинет за приборами.



- Напротив нашего офиса было три такие трубы и мы каждый день наблюдали за их работой, - присоединяется к разговору директор, 31-летний Павел Гущин, одетый в черный свитер и кирпичного цвета брюки. – Это вдохновило нас создать котельную и на макете. Из трубы будет идти пар.

Фото: Сергей СТАРОСТЕНКО

Павел во время рассказа о своей работе постоянно улыбается. До создания проекта работал архитектором в Киеве, пока инвестор не предложил работу над макетом.

– Многие вагоны покупаем, есть такие, которые сами делаем. У нас не так много производителей, - рассказывает о проезжающих мимо поездах. – Один такой из нескольких вагонов стоит около 900 евро.

Наша цель показать Украину разную – аграрную, техническую, архитектурную, промышленную

Самостоятельно один вагон команда из шести человек создает около месяца.



- Должны были закончить проект в этом году, но затянули с переездом из-за ремонта. Экспонироваться макет будет в соседнем зале, когда ремонтные работы завершатся, – говорит Павел.

Автор: Сергей СТАРОСТЕНКО Авторы хотели изобразить на макете мини-Украину – с ее селами, водоемами, домами и железной дорогой

После завершения основной работы над проектом – его экспозицию будут продолжать дополнять новыми объектами.

– Наша цель показать Украину разную – аграрную, техническую, архитектурную, промышленную, – объясняет директор. – Я здесь и архитектор и руководитель, и идейный вдохновитель.

ОЛЕССКИЙ ЗАМОК

В компании работают 40 человек. Команду Павел подбирал самостоятельно. Искал работников в клубах по интересам. Кого-то знал лично. Невозможно делать это, если ты не горишь идеей, признается.

– Для многих это было хобби. Когда появилось помещение – начал проектировать макет. Мы создаем один из самых больших проектов в Восточной Европе на железнодорожную тематику. Это украинское село, регион Подолья, с аутентичными домиками, пронизанными рекой с настоящей водой и дамбой, - показывает на часть макета с домами-мазанками.

Автор: Сергей СТАРОСТЕНКО Дома выглядят аккуратными и нарядными

Ширина между рельсами на проекте – 16,5 мм, а в реальной жизни – 1410 мм. Также на макете есть шахта и электростанция высотой 1,2 м.

- В центре Олесский замок, потому что он расположен на холме и имеет небольшой размер. Поэтому имели возможность в точности масштабировать его. Если уменьшить замок в 87 раз – то вот он, – гордо показывает на сооружение.

Ширина между рельсами на проекте – 16,5 мм, а в реальной жизни – 1410 мм

Тишкевич садится на пол и подсоединяет провода. Пытается включить котельную. Из трубы начинает идти дым.

Часть села уже немного вырисовывается, однако до сих пор нет всего озеленения и жителей, объясняет дизайнер этой части макета. Русый мужчина в клетчатой рубашке не хочет называть свое имя.

– Картинки брали из книг по этнографии, ездили в Пирогово, замеряли все, – говорит, – Вот это дом каменщика, – показывает.

Автор: Сергей СТАРОСТЕНКО Железнодорожная станция одна из самых ярких локаций макета

Крайний домик не достроен - там в шароварах и вышиванках делают кровлю местные. Внутри у стены стоит печь, расписана цветами. Возле нее возятся хозяйки в длинных украинских юбках и с платками на голове. Во дворе есть место для толоки – селяне будут месить глину с сеном, чтобы мазать дома.

За домом каменщика – дом плотника и кузнеца. Рядом с ним стоит кузница: под обугленной печкой, на которую опирается большой молот, на пне лежит камень. В углу кузницы – охапка дров, на балке под крышей висит грязная веревка.

Между хлевом, конюшней и хлевом на макете "вырос" колодец и снопы с сеном, подпоясанные деревянными балками. За селом в поле будут пасти коров.

– Если проложить все, то получится целая история, – увлеченно рассказывает мужчина. – В лесу будут вырубать деревья, в плоты сбивать, а к плотнику по реке будут древесину поставлять. Как комикс. Будут распускать на доски и брусья. Из них будут строить сарай и дом. В пруду пацаны будут на лодках доставать всякий мусор из воды, - показывает туда, где утонул розовый велосипед.

Автор: Сергей СТАРОСТЕНКО Каждый день в киевской мастерской кипит работа над грандиозным проектом

Самый красивый дом старосты с синей кровлей. За ним установят пасеку.

СОБАКИ И КУРЫ РАЗМЕРОМ С БУСИНКУ

Подходим к железнодорожной станции позади села с каменным зданием, окрашенным белой и бежевой краской. Дизайн делали по фотографии.

– Железнодорожный вокзал города Гайворон, – поддерживает разговор Павел. - Это уникальное место, где соединена узкоколейка и ширококолейная железная дорога. Однако сейчас там была проведена реконструкция здания, а мы воссоздали в старом варианте. Чертеж этого железнодорожного склада нам прислал подписчик, который просто любит создавать макеты. У нас нашлось для него место.

Внутри склада в синей робе и с оранжевыми касками на голове работники железной дороги разгружают мешки на поддоны.

Много маленьких деревьев. Делаем сразу партиями

В мастерской художников и дизайнеров на высоких железных полках настоящий лес. Сосны, березы, липы, ивы ждут, пока их высадят на макет. 28-летняя Юлия Ендружиевская с плотным пучком волос на голове, осторожно крепит к железным проводам сухие ветки растений. Впоследствии поверх будут напылять зеленым флоком – синтетическими волокнами, похожими на волоски.

– Мы пробуем, экспериментируем. Много маленьких деревьев. Делаем сразу партиями, начинаем с заготовок. В день могу сделать четыре-пять растений. Вот я делала подсолнухи, цветочки, кустики, – открывает небольшую пластиковую емкость с миниатюрами. - Огурцы – это крашеный тмин.

Автор: Сергей СТАРОСТЕНКО Процесс изготовления деталей и новых объектов – завораживает

В ящиках до 7 мм в длину хранятся огурцы и помидоры. Их будут продавать на рынке, который тоже появится на макете.

Юлия по профессии – бухгалтер. Когда поняла, что работа не доставляет удовольствия, решила уволиться. Знакомые предложили работу в Miniland. Когда-то тоже работала на производстве мозаики, вспоминает.

– Там тоже работа с деталями, можно было помечтать, что-то придумывать, – объясняет женщина. -Здесь мне легко работать, у бухгалтера все время бумажки, одно и то же. А здесь я развиваюсь.

На столе рядом стоят маленькие фигурки горожан в спортивной одежде и с рюкзаками. Некоторые образы срисовала с коллег. В коробках лежат миниатюрные животные. Собаки, куры, гуси, лисы – все размером с бусинки.

Проектирую рынок. Хочу сделать все как в реальной жизни

На панорамных окнах кабинета архитекторов приклеены бумажные снежинки.

– Вчера, знаете, почему снег пошел? – спрашивает бородатый макетировщик Юрий Сечинев. - Потому что Жанна снежинки наклеила! - все сразу начинают смеяться над шуткой.

Автор: Сергей СТАРОСТЕНКО Под каркасом макета находится 10 км проводов. Благодаря им на макете начинают двигаться поезда, включается свет в домах и т.п.

Юрий вместе с коллегой создают стены кирпичного дома. Каждую деталь крепят пинцетом к пластиковой панели. Для одной используют до 1,5 тыс. крошечных кирпичей.

– Я проектирую рынок. Хочу сделать все как в реальной жизни. Хачапурню и киоск быстрых кредитов на Нивках видел, - рассказывает макетчик.

Позади хачапурни размещены мусорники с черными пакетами. У киосков есть "наливайка", как ее называет автор. Рядом с ней – общественный туалет.

Автор: Сергей СТАРОСТЕНКО Все дома можно снимать и заменять другими зданиями, говорят авторы проекта

Архитектор Жанна встает из-за большого компьютера и достает с самой высокой полки свою работу.

– Это самый первый кинотеатр в Украине – "Экран". Только он будет работать, – говорит и показывает здание в разрезе. В центральном зале виднеются зрительские красные кресла напротив большого экрана. – Будем транслировать здесь реальные фильмы. Афишу можно менять – достает с доски объявлений яркий плакат на деревянной дощечке.



В туалете кинотеатра от стен отпала синяя плитка. Ее еще не успели отремонтировать.

В кабинете также стоят дома, заказанные частными организациями. За место на макете они будут платить аренду. Стоимость рекламы зависит от размеров объектов и их сложности в изготовлении.

250

гривен – примерно столько будет стоить билет в зал, где будет размещаться финальный макет железной дороги. Экспозицию авторы планируют открыть в апреле.