Как скажутся на Украине климатические изменения на планете - прогноз климатолога

Климатолог предупредила Украину об опасности. Фото: AgroNews.ua

Таяние ледников и климатические изменения на планете приведут к росту количества различных стихийных бедствий на территории Украины.

Об этом в эфире ObozTV заявила климатолог Светлана Краковская.

"До того времени у нас будут намного серьезней проблемы. Например, те самые пожары, у нас были смерчи, которые прошли севером страны, которых там никогда не видели до этого. То есть растут контрасты температуры и на них будет полно разных погодных экстремальных явлений", - отметила Краковская.

По ее словам, человечество с каждым днем приближает так называемую точку невозврата.

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"Человечество Парижским климатическим соглашением обязалось удержать глобальную температуру в пределах 2 градусов. Ученые сказали, что если не удержим, то начнутся необратимые изменения. С каждым днем у нас это окно понемногу закрывается. Если мы начинаем действовать сейчас, то у нас есть еще шанс, но каждый день добавляет стоимости этих мер. Уменьшение выбросов – это экономические показатели, за это нужно платить. Если мы будем медлить с переходом на энергоэффективность, то каждый день будет стоить нам дороже", - подчеркнула климатолог.

За последние 65 лет средняя температура воздуха в Антарктиде увеличилась на 3 градуса, что повлияло на климат на всей планете.