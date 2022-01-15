Как сегодня защититься от нечисти и какая примета укажет на приход холода

 
Ексклюзивы
1/5
Ложь СССР, талибы и общий враг Россия - как в Украине обжились беженцы из Афганистана
Ложь СССР, талибы и общий враг Россия - как в Украине обжились беженцы из Афганистана
Просмотров: 891
За хакерскими атаками стоит Кремль - генерал СБУ назвал цель врага
За хакерскими атаками стоит Кремль - генерал СБУ назвал цель врага
1 Просмотров: 1656
Доллар рванул вверх и перевалил за 28 грн: чего ждать на следующей неделе
Доллар рванул вверх и перевалил за 28 грн: чего ждать на следующей неделе
Просмотров: 5103
Виртуальные люди: кто они, как живут и сколько зарабатывают
Виртуальные люди: кто они, как живут и сколько зарабатывают
Просмотров: 972
"Зеленский хочет переложить провал борьбы с олигархами на Запад" – экономист
"Зеленский хочет переложить провал борьбы с олигархами на Запад" – экономист
Просмотров: 648
"Мы го*но нюхаем, а дядя деньги получает" - как живет село возле самой большой свалки в Украине
"Мы го*но нюхаем, а дядя деньги получает" - как живет село возле самой большой свалки в Украине
Просмотров: 4599
"Забыл" о 73 миллионах гривен: топ-5 нардепов, которых поймали на лжи в декларациях
"Забыл" о 73 миллионах гривен: топ-5 нардепов, которых поймали на лжи в декларациях
3 Просмотров: 1179
"Трудно говорить с пистолетом у виска Украины": что пишет мировая пресса о переговорах РФ и США
"Трудно говорить с пистолетом у виска Украины": что пишет мировая пресса о переговорах РФ и США
Просмотров: 2610
"Запад поставил РФ на место": какие главные выводы из переговоров в Женеве
"Запад поставил РФ на место": какие главные выводы из переговоров в Женеве
Просмотров: 3483
"Ситуация сложна, как в 2014-м": что для Украины означают переговоры США и России в Женеве
"Ситуация сложна, как в 2014-м": что для Украины означают переговоры США и России в Женеве
Просмотров: 891
Фото
Все фото
6
5
6
5
16
Украинские полярники показали невероятные фото китов-горбачей
Украинские полярники показали невероятные фото китов-горбачей
Отмывали деньги на бронетехнике: разоблачили схему столичных чиновников
Отмывали деньги на бронетехнике: разоблачили схему столичных чиновников
Не только МОН: хакеры атаковали ряд правительственных сайтов и &quot;Дію&quot;
Не только МОН: хакеры атаковали ряд правительственных сайтов и "Дію"
Из Буковины в Африку отправили трех львов и тигрицу
Из Буковины в Африку отправили трех львов и тигрицу
&quot;Мы го*но нюхаем, а дядя деньги получает&quot; - как живет село возле самой большой свалки в Украине
"Мы го*но нюхаем, а дядя деньги получает" - как живет село возле самой большой свалки в Украине
Видео
Все видео
Во Львове простились с актером Евгением Федорченко
Во Львове простились с актером Евгением Федорченко
Пограничники получили современные французские вертолеты
Пограничники получили современные французские вертолеты
Украинский спутник "Січ-2-30" на ракете Маска запустили в космос: видео исторического события
Украинский спутник "Січ-2-30" на ракете Маска запустили в космос: видео исторического события
"Не надо крутить головой": Минцифра презентовала обновленный "Дія.Підпис"
"Не надо крутить головой": Минцифра презентовала обновленный "Дія.Підпис"
Детская песня первой в мире набрала на YouTube более 10 млрд просмотров
Детская песня первой в мире набрала на YouTube более 10 млрд просмотров
Интервью
1/5
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
Просмотров: 837
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
1 Просмотров: 675
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
Просмотров: 378
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
Просмотров: 4995
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
Просмотров: 3699
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
14 января 2022
1 Просмотров: 216
Сюжет
Жаль, звичайно. Я цього боксера раніше неабияк шанував. Та й настрою шкода, з яким сидів у кафешці й подумки підбивав сякі-такі підсумки. Політична ...
суббота, 15 января 2022 06:32

Как сегодня защититься от нечисти и какая примета укажет на приход холода

  Комментировать
Как сегодня защититься от нечисти и какая примета укажет на приход холода
15 января запрещено готовить блюда из курятины. Фото: pixabay.com

Христиане сегодня чтят Папу Римского Святого Сильвестра І. В народе этот день называли Куриным праздником.

15 января предки чистили курятники. Веровали, что сегодня семилетний черный петух отложит яйцо, из которого летом родится Змей Василиск.

В мифологии это крылатый змей с птичьим клювом и "двумя хоботами", живущий в неприступных горах и никогда не садящийся на землю, а только на камни. Там, где он начинает летать, появляется пустота. Убить зверя можно только если сжечь его.

Чтобы оградить от нечисти, сарай окуривали. От болезней кур защищал оберег - найденный на полу камень с отверстием внутри, который вешали в курятнике. Он также помогал птицам лучше нестись.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какие люди могут стать очень богатыми и какая примета намекнет на позднюю весну

На Сильвестра пытались исцелить людей от лихорадки разными заговорами, которые читали над больными. Также сегодня в церкви молятся святому о излечении от болезней ног.

Народные приметы:

- В морозное утро петухи начинают рано петь - будет оттепель.

- Вечером на небе появились облака - погода изменится.

- Сороки летают у домов - к метели.

- Куры рано спать ложатся - скоро стужа.

- Домашняя птица копошится в снегу - до потепления.

Сегодня день ангела празднуют люди с именами Сергий, Юлия, Ульяна и Петр. В этот день следует посетить церковь и молиться святому покровителю.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как сегодня защититься от нечисти и какая примета укажет на приход холода». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Демонстрировали обнаженные ягодицы и раскрепощенно извивались - что показывали в этот &quot;нюдсочетверг&quot;
Демонстрировали обнаженные ягодицы и раскрепощенно извивались - что показывали в этот "нюдсочетверг"
11
 Просмотров: 18919
Писала, что отдыхает в Египте: пропавшую женщину нашли на чердаке с пакетом на голове
Писала, что отдыхает в Египте: пропавшую женщину нашли на чердаке с пакетом на голове
6
 Просмотров: 16353
&quot;Бойтесь и ждите худшего&quot; - неизвестные разместили угрозы на сайте МОН Украины
"Бойтесь и ждите худшего" - неизвестные разместили угрозы на сайте МОН Украины Просмотров: 8091
Украинцам могут блокировать карты банка за пополнение свыше 5 тыс. грн
Украинцам могут блокировать карты банка за пополнение свыше 5 тыс. грн Просмотров: 7128
63-летняя Мадонна в халате от Versace и изодранных чулках посветила интимными местами
63-летняя Мадонна в халате от Versace и изодранных чулках посветила интимными местами
8
 Просмотров: 7101
Общество
Гороскоп на выходные: какие неожиданности готовит середина зимы
Гороскоп на выходные: какие неожиданности готовит середина зимы
 Просмотров: 27
Папа Римский поймал морское чудовище и спас человечество
Папа Римский поймал морское чудовище и спас человечество Просмотров: 198
Украинские полярники показали невероятные фото китов-горбачей
Украинские полярники показали невероятные фото китов-горбачей
6
 Просмотров: 180
У кого сегодня особенный день
У кого сегодня особенный день Просмотров: 72
Силы терробороны начнут вооружать с 15 января
Силы терробороны начнут вооружать с 15 января Просмотров: 333
Больше всего комментируют
5
Зеленский - лжец. Его второй срок похоронят - Шабунин
4
"Ко мне применяли пытки" - Саакашвили на суде сделал заявление
4
"Всем было все равно" - эксперт по кибербезопасности прокомментировал атаку на правительственные сайты
4
"Твари...сожжем" - российский пропагандист обозвал украинцев
3
Суд над Порошенко: назвали дату и время
Голосов: 58177
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть