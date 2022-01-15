Как сегодня защититься от нечисти и какая примета укажет на приход холода

15 января запрещено готовить блюда из курятины. Фото: pixabay.com

Христиане сегодня чтят Папу Римского Святого Сильвестра І. В народе этот день называли Куриным праздником.

15 января предки чистили курятники. Веровали, что сегодня семилетний черный петух отложит яйцо, из которого летом родится Змей Василиск.

В мифологии это крылатый змей с птичьим клювом и "двумя хоботами", живущий в неприступных горах и никогда не садящийся на землю, а только на камни. Там, где он начинает летать, появляется пустота. Убить зверя можно только если сжечь его.

Чтобы оградить от нечисти, сарай окуривали. От болезней кур защищал оберег - найденный на полу камень с отверстием внутри, который вешали в курятнике. Он также помогал птицам лучше нестись.

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На Сильвестра пытались исцелить людей от лихорадки разными заговорами, которые читали над больными. Также сегодня в церкви молятся святому о излечении от болезней ног.

Народные приметы:

- В морозное утро петухи начинают рано петь - будет оттепель.

- Вечером на небе появились облака - погода изменится.

- Сороки летают у домов - к метели.

- Куры рано спать ложатся - скоро стужа.

- Домашняя птица копошится в снегу - до потепления.

Сегодня день ангела празднуют люди с именами Сергий, Юлия, Ульяна и Петр. В этот день следует посетить церковь и молиться святому покровителю.