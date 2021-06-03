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пятница, 04 июня 2021 03:02

Как сегодня назвать ребенка. Поздравления для именинников

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Как сегодня назвать ребенка. Поздравления для именинников
В народе сегодня празднуют Васильковый день. Фото: pinterest.com

4 июня чествуют память мученика Василиска. В народе этот праздник называют Васильковый день, День Василиска, день святого Вассы, Соловьиный день.

День Ангела сегодня празднуют Владимир, Даниил, Иван, Павел, София.

Имя Владимир славянского происхождения и означает "тот, кто владеет миром". Он любит риск и авантюры. В компании стремится быть лидером. Владимиры легко овладевают технические науки. Они ценят комфорт и чистоту, любят красивую мебель, качественную дорогую посуду, картины, ковры. В людях Владимир ценит ум и силу. Может самостоятельно принимать решения и брать на себя ответственность.

Даниил с древнееврейского означает "Божий суд". Он спокойный и добрый, общительный и отзывчивый. Не любит, когда говорят неправду. Из-за этого может разозлиться, но быстро забывает обиду. Даниил рассудительный, и иногда эгоистичен. В семейных отношениях много времени уделяет детям, но жене не любит помогать в хозяйстве.

С древнееврейского Иван - "Божья милость". В характере этих мужчин сочетаются противоречивые черты. Они могут быть добрые и спокойные, но превращаться в заядлых воинов в случае необходимости. Иван всегда выполняет обещания и уважает родителей. Однако ему трудно принимать решения и прислушиваться к собственной интуиции.

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Имя Павел с латинского означает "младший", "маленький". Мужчины с этим именем всегда помогают людям. Они отзывчивы и любят пофилософствовать. Им можно доверить свои тайны. На работе Павел трудолюбивый, выкладывается на полную силу, целеустремленный. В семейной жизни строит теплые и дружеские отношения.

София с древнегреческого означает "мудрость". Она нежная и добрая, но немного застенчивая с незнакомыми людьми. София сострадательная и способна прийти на помощь тому, кто в этом нуждается. Эти женщины боятся кого-то обидеть, в разговоре деликатно подбирают слова. В отношениях они яркие и страстные. Ищут надежных и заботливых мужчин.

Поздравления для Владимира

В день ангела Владимира хотим пожелать тебе его защиты и любви. Чтобы ты всегда чувствовал его присутствие и помощь. Пусть указывает тебе верный путь и отводит от тебя неприятности. Пусть он защитит твою жизнь от злых, завистливых людей. И молится за твое благополучие перед Господом.

Поздравления для Даниила

Добрый, сильный и отважный -
Это, Даня, о тебе.
Звать тебя не нужно дважды,
Рядом ты в любой беде.

Поздравляю в день прекрасный
И желаю классно жить,
Верить в силы, ждать лишь счастья,
Радоваться и любить.

Поздравления для Ивана

Для тебя я желаю, Иван,
Бесконечного счастья по жизни,
Денег, золота полный карман,
Силы духа, добра, оптимизма.

Не сдаваться, стремиться вперед,
Добиваться намеченных целей,
Пусть удача огромная ждет,
Чтоб глаза твои счастьем блестели!

Поздравления для Павла

Поздравляем тебя, Павел,
И желаем, чтобы правил
Твоим миром лишь успех,
Такой радостный для всех.

Желаем мы тебе здоровья,
Желаем жить всегда любовью,
Везения тебе вагон,
На счете в банке миллион.

Поздравления для Софии

София, с праздником чудесным
Тебя сердечно поздравляю!
Всегда ты будь такой прелестной,
Тебе лишь лучшего желаю!

Ты улыбайся всем на радость,
Краса твоя пускай цветет.
Пусть в жизни будет только сладость,
Тревога пусть совсем уйдет.

Не будет места пусть печали,
Пусть ангелы тебя хранят
И явью, чтоб мечты все стали,
Чтоб звезды выстроились в ряд.

Человек получает небесного Ангела-хранителя в день крещения. Ребенка называют в его честь. На именины надо посетить храм, а празднование проводить в уютной семейной атмосфере.

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