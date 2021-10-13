Как реагировать, если не удается создать Covid-сертификат в "Дії"

МОЗ объяснил, куда обращаться, если приложение выдает ошибки. Фото: "24 канал"

В Министерстве здравоохранения сообщили, что делать, если не получается получить Covid-сертификат в приложении "Дія".

Если вы получили статус "Нет данных о вас" после запроса на создание документа - попробуйте повторить запрос через портал diia.gov.ua с помощью электронной подписи для входа.

Если и на портале нет данных, нужно обратиться к семейному врачу или к врачу, который делал прививки. Врач должен проверить следующие данные:

1. ФИО на украинском и английском - как в паспортах.

2. Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, ИНН.

3. УНЗР - это уникальный номер записи в Едином демографическом реестре.

4. Дата рождения - как в паспорте.

5. Актуальный номер телефона.

Если у вас есть ребенок до 18 лет, убедитесь, что в его карточке пациента внесены его РНОКПП и УНЗР, а не ваши.

Попросите врача проверить, нет ли дублей вашего профиля в системе или совпадений с профилем другого человека.

Если вы получили статус "Ошибка генерации сертификата" после запроса на сертификат - нужно обратиться к семейному врачу или к врачу, который делал прививки, чтобы проверил данные.

Если вы получили статус "К сожалению, заявление не подписано" - необходимо восстановить пункт "Дія.Підпис". Для этого нужно войти в мобильное приложение или воспользоваться порталом "Дія".

Если вы получили статус "Сертификат о вакцинации недоступен" с текстом: "Вы сможете добавить его только после второй прививки. Если вы ее сделали, то обратитесь в пункт вакцинации, чтобы ваши данные внесли" - нужно обновить приложение, после этого запросить генерацию сертификата повторно.

Если вы получили статус "Сертификат о вакцинации недоступен" с текстом: "Вы прививались не в Украине или данные о вакцинации внесены не тем врачом, который делал прививку" -МОЗ пока не внедрила возможность получать сертификат на прививку, сделанную за рубежом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В приложении "Дія" появятся новые документы

Если вы получили статус "Номер партии вакцины ложный" - необходимо обратиться к врачу, который сделал прививку и внес медицинскую запись о вакцинации в электронную систему здравоохранения. Он должен проверить персональные данные.

Если вы получили статус: "К сожалению, произошла ошибка" - обратитесь в службу технической поддержки портала и приложения "Дія".

С понедельника, 11 октября, Великобритания начнет признавать украинские сертификаты вакцинации от Covid-19. Украинцам, прибывшим в страну ранее указанного времени, придется соблюдать правила карантина для невакцинированных.