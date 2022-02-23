Как приобрести оружие и законно пользоваться - инструкция

Винтовку AR-15 производит и украинское предприятие "Зброяр". Она стала самым популярным самозарядным карабином в Украине. Приобрести такую ​​можно с 25 лет. Обходится около 56 тыс. грн. Фото: shooting.org.ua

Верховная Рада в первом чтении приняла закон о гражданском огнестрельном оружии.

Законопроект предусматривает предоставление права владения оружием дееспособным гражданам Украины без медицинских противопоказаний, судимости, не привлекавшиеся к административной ответственности за последний год.

Gazeta.ua объясняет, как приобрести и законно владеть огнестрельным оружием.

Нормативная база

Главным документом, регулирующим процедуру приобретения и регистрации огнестрельного оружия в Украине, является Приказ МВД. Он же утверждает Инструкцию о порядке изготовления, приобретения, хранения, учета, перевозки и использования различных видов оружия, кроме травматического и короткоствольного.

Кто имеет право купить

Разрешение на ношение оружия украинцы получают при определенном возрасте.

18-летним можно владеть холодным оружием - охотничьи ножи, арбалеты, сабли. Выхолощенным, стреляющим холостыми патронами и пневматическим оружием - пневматические пистолеты и винтовки.

С 21 года можно получить разрешение на охотничье гладкоствольное оружие - ружье или дробовик.

Нарезным охотничьим оружием вправе владеть лица, достигшие 25-летнего возраста. Сюда входит и полуавтоматическая винтовка AR-15 и автомат Калашникова АК74 и АК47, снайперские винтовки - все, что имеет нарезной ствол и не является автоматическим.

Для каждой единицы оружия необходимо получать отдельное разрешение.

Перечень документов

Чтобы получить разрешение на приобретение и хранение огнестрельного нарезного оружия необходимо подать в областной или столичный орган разрешительной системы МВД следующие документы:

• Письменное заявление на имя начальника областного управления ГУ ЧП о выдаче разрешения.

• Заполненную карту-заявление.

• Медицинскую справку по форме №127 об отсутствии противопоказаний для приобретения оружия.

• Квитанцию ​​об оплате услуг за выдачу разрешения и оплату бланка.

• Справка об отсутствии судимости.

• 4 фотографии 3×4 см.

• Копия паспорта.

• Справку о прохождении обучения и сдаче зачетов по знанию материальной части оружия, правилам обращения с ним и правилам техники безопасности.

• Копию договора страхования гражданской ответственности об ущербе, который может быть причинен третьему лицу.

• Если фактическое место жительства иное, чем то, что указано в паспорте, то необходимо предоставить документ, подтверждающий фактическое место жительства (договор аренды жилого помещения, свидетельство о праве собственности на жилое помещение, свидетельство о браке, если помещение принадлежит жене/мужу. - Gazeta.ua).

Также придется приобрести оружейный сейф. На этапе оформления документов участковый инспектор вправе проверить его наличие по месту жительства. Хотя владельцы оружия говорят, что в последние пять - шесть лет участковые по адресам ходят редко.

Срок действия разрешения на приобретение нарезного оружия - три месяца. По окончании оно аннулируется и документы необходимо подавать повторно.

При покупке оружия половина разрешительного бланка для приобретения остается у продавца.

Документы для регистрации оружия

Приобретенное оружие в течение 10 дней регистрируют в органах внутренних дел и получают разрешение на хранение и ношение.

С момента покупки до регистрации использовать оружие запрещено, все это время оно должно храниться в сейфе.

Инспектору предоставляют следующие документы:

• Письменное заявление на имя начальника областного управления ГУ ЧП с просьбой зарегистрировать оружие,

• 3 фото размером 3×4 см.

• Дубликат разрешения на покупку оружия с отметкой магазина о продаже оружия.

• Квитанцию ​​об оплате за регистрацию.

• Копию договора страхования, если таковой не предоставлялся при получении разрешения на приобретение оружия.

Как хранить

Огнестрельное оружие хранят разряженным в металлическом сейфе по месту жительства. Сейф должен крепиться к полу или стене и запираться внутренним замком. Ключи от сейфа должны находиться лично у владельца или в месте, исключающем доступ к нему посторонних, в частности, близких родственников.

Сотрудники полиции вправе проводить проверку состояния хранения оружия с 07:00 до 22:00.

Если владеете тремя и более единицами оружия, помещение следует поставить под охранную сигнализацию в полиции охраны.

В случае смерти владельца родственники в течение пяти дней должны сдать оружие в полицию на временное хранение для решения вопроса о наследовании имущества.

Перевозят оружие разряженным и с разрешением на право хранения.

Запрещено передавать оружие другому лицу. Носить, перевозить оружие пьяным или под влиянием снижающих внимание препаратов также запрещено. Это основание для прекращения действия разрешения.

Где можно использовать

• Во время необходимой самообороны.

• Для защиты от нападения вооруженной группы лиц.

• Для защиты жилья от вторжения.

Необходимая самооборона наступает тогда, когда человек вынужден защищать свое здоровье и имущество, интересы других граждан, государства, причиняя вред тому, кто посягает на них.

Есть еще ряд условий для применения необходимой обороны:

• Для предотвращения преступления - убийства, нанесения телесных повреждений, насилия, грабежа. Нанесенный от применения вред должен быть меньше того, который потенциально может угрожать.

В этом случае есть несколько правил, которые нужно соблюдать:

1. Лицо, против которого будет применено оружие, должно быть предупреждено. Кроме случаев, когда промедление опасно для жизни владельца оружия или может привести к другим тяжелым последствиям.

2. Недопустимо использовать огнестрельное орудие против беременных, инвалидов, несовершеннолетних, работников правоохранительных органов и военнослужащих. Исключение - когда те совершают неправомерные действия, угрожающие жизни или здоровью людей.

3. Применивший оружие должен вызвать "скорую" и полицию.

4. Лицо, правомерно применившее оружие, не подлежит административной или уголовной ответственности. Не возмещает вред, причиненный вследствие применения оружия.

5. Возмещает ущерб лицо, совершившее противоправные действия, повлекшие за собой такое применение, или его наследники.