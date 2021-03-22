Как преодолеть бессонницу - медицинский гороскоп на 22 марта

Кожа нуждается в увлажнении и подкормки. Откажитесь от жирной пищи на несколько недель. Фото: pixabay.com

22 марта откажитесь от алкоголя. Уменьшите количество потребленного кофе. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Налегайте на ряженку и кефир, - говорит астрологиня. - Это улучшит работу желудка. Беременным женщинам следует больше времени проводить в постели. Противопоказаны дальние поездки. Есть высокий риск преждевременных родов. Многих будет беспокоить бессонница. Если хотите ее преодолеть, не смотрите на ночь фильмы ужасов и боевики. Будет беспокоить бессонница. Не увлекайтесь декоративной косметикой. Кожа нуждается в увлажнении и подкормки. Откажитесь от жирной пищи на несколько недель. Поход в спортзал стоит отложить. Следите за работой сердца".

Овен

Вечером будут отекать ноги. Особенно это будет касаться беременных и людей с заболеваниями сосудов. Позаботьтесь о себе.

Телец

Беспокойный день. Будет ощущаться общая подавленность. Поддерживайте бодрость тела. Это поможет восстановить хорошее настроение.

Близнецы

Снижается острота слуха. Берегите уши от сквозняков. Простуда может дать осложнения на нервную систему. Будут прогрессировать неврозы.

Рак

Склонным к приступам мигрени желательно иметь при себе лекарства. Головная боль будет мешать сосредоточиться на работе даже здоровым людям.

Лев

Будет беспокоить зубная боль. Обезболивающие будут действовать слабо. Потерпите немного. К стоматологу в случае необходимости лучше зайти на следующий день.

Дева

Новые косметические препараты могут дать аллергическую реакцию. Не испытывайте их на себе перед выходом на работу. Сделайте это вечером.

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Весы

Прогнозируется ухудшение состояния больных панкреатитом. Желудок начнет хуже справляться с перевариванием пищи. Придерживайтесь соответствующей диеты.

Скорпион

Избегайте появлению кишечных инфекций. Проверяйте срок годности консервов к потреблению. Не пейте сырой воды даже из источника.

Стрелец

Мобилизуйте защитные силы организма. Вместо кофе пейте чай из целебных трав. Добавляйте в пищу больше зелени.

Козерог

Хорошее время для начала закаливания организма. Хорошо будет переноситься контраст температур, а также быстро происходить омоложение тканей тела.

Водолей

Позаботьтесь о дополнительном увлажнении кожи лица. Не допускайте обезжиривания кожи рук от длительного контакта со средствами бытовой химии.

Рыбы

Болезни половых органов будут провоцировать снижение потенции. Не допускайте перехода заболевания в хроническую стадию. Вовремя обращайтесь к врачу.

Астрологиня предупредила, от которых дел надо отказаться в этот понедельник.