Как преодолеть бессонницу - медицинский гороскоп на 22 марта

 
Ексклюзивы
1/5
Как удачно сдать ВНО - советы от самого успешного участника тестов
Как удачно сдать ВНО - советы от самого успешного участника тестов
Просмотров: 162
Файеры, фейерверки и разбитые окна - как под Офисом президента Стерненко поздравляли (ВИДЕО)
Файеры, фейерверки и разбитые окна - как под Офисом президента Стерненко поздравляли (ВИДЕО)
1 Просмотров: 729
Над ОП запустили салют. Требуют отставки Венедиктовой и Авакова, санкций против Портнова
Над ОП запустили салют. Требуют отставки Венедиктовой и Авакова, санкций против Портнова
6 Просмотров: 1008
"Зеленский, отвечай", "Аваков - черт" - ОП забросали файерами и залили краской (обновлено)
"Зеленский, отвечай", "Аваков - черт" - ОП забросали файерами и залили краской (обновлено)
9 Просмотров: 2331
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
6 Просмотров: 1062
"Пьяных за рулем надо расстреливать" - украинцы о новых штрафах
"Пьяных за рулем надо расстреливать" - украинцы о новых штрафах
Просмотров: 549
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
3 Просмотров: 1161
У нас примитивная экономику. Из-за этого страдает наука - эксперт
У нас примитивная экономику. Из-за этого страдает наука - эксперт
Просмотров: 144
Русскоязычные передачи для Донбасса вредят Украине
Русскоязычные передачи для Донбасса вредят Украине
Просмотров: 783
Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога
Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога
Просмотров: 1053
Фото
Все фото
6
20
11
3
17
Кто такой Влад Сорд, которому светит 7 лет за побитые стекла в ОП
Кто такой Влад Сорд, которому светит 7 лет за побитые стекла в ОП
Сменили галстуки на платья. Забавные фото мужчин, которые решили повеселиться во время самоизоляции
Сменили галстуки на платья. Забавные фото мужчин, которые решили повеселиться во время самоизоляции
Топ-10 забавных ляпов из советских мультфильмов
Топ-10 забавных ляпов из советских мультфильмов
Свастика на ОП - провокация, ее дорисовали после акции за Стерненка - общественное наблюдение
Свастика на ОП - провокация, ее дорисовали после акции за Стерненка - общественное наблюдение
Нежные и уязвимые: показали другую сторону мужчин
Нежные и уязвимые: показали другую сторону мужчин
Видео
Все видео
Перекрестился и обокрал церковь - шокирующее видео ограбления
Перекрестился и обокрал церковь - шокирующее видео ограбления
Аннексия Крыма - это объявление Россией войны всему миру ― Павел Казарин о Путине, РФ и Украине
Аннексия Крыма - это объявление Россией войны всему миру ― Павел Казарин о Путине, РФ и Украине
Московская церковь в Украине вывела верующих на крестный ход
Московская церковь в Украине вывела верующих на крестный ход
Протест под ОП: назвали имя задержанного, ему грозит 7 лет
Протест под ОП: назвали имя задержанного, ему грозит 7 лет
Файеры, фейерверки и разбитые окна - как под Офисом президента Стерненко поздравляли (ВИДЕО)
Файеры, фейерверки и разбитые окна - как под Офисом президента Стерненко поздравляли (ВИДЕО)
Интервью
1/5
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
6 Просмотров: 1062
У Зеленского недостаточно ресурсов для борьбы со всеми олигархами сразу
У Зеленского недостаточно ресурсов для борьбы со всеми олигархами сразу
1 Просмотров: 468
Расследование Харьковских соглашений может обернуться против Зеленского
Расследование Харьковских соглашений может обернуться против Зеленского
Просмотров: 810
Как спасти самоубийцу от рокового шага
Как спасти самоубийцу от рокового шага
Просмотров: 234
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
3 Просмотров: 1161
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
21 марта 2021
Просмотров: 630
Врятувала життя
"Терміново потрібна кров. Благаю, зголошуйся. Група рідкісна!" – пише Іван у фейсбуці. Його матері роблять складну операцію. Розсилаю ...
понедельник, 22 марта 2021 16:17

Как преодолеть бессонницу - медицинский гороскоп на 22 марта

  Комментировать
Как преодолеть бессонницу - медицинский гороскоп на 22 марта
Кожа нуждается в увлажнении и подкормки. Откажитесь от жирной пищи на несколько недель. Фото: pixabay.com

22 марта откажитесь от алкоголя. Уменьшите количество потребленного кофе. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Налегайте на ряженку и кефир, - говорит астрологиня. - Это улучшит работу желудка. Беременным женщинам следует больше времени проводить в постели. Противопоказаны дальние поездки. Есть высокий риск преждевременных родов. Многих будет беспокоить бессонница. Если хотите ее преодолеть, не смотрите на ночь фильмы ужасов и боевики. Будет беспокоить бессонница. Не увлекайтесь декоративной косметикой. Кожа нуждается в увлажнении и подкормки. Откажитесь от жирной пищи на несколько недель. Поход в спортзал стоит отложить. Следите за работой сердца".

Овен

Вечером будут отекать ноги. Особенно это будет касаться беременных и людей с заболеваниями сосудов. Позаботьтесь о себе.

Телец

Беспокойный день. Будет ощущаться общая подавленность. Поддерживайте бодрость тела. Это поможет восстановить хорошее настроение.

Близнецы

Снижается острота слуха. Берегите уши от сквозняков. Простуда может дать осложнения на нервную систему. Будут прогрессировать неврозы.

Рак

Склонным к приступам мигрени желательно иметь при себе лекарства. Головная боль будет мешать сосредоточиться на работе даже здоровым людям.

Лев

Будет беспокоить зубная боль. Обезболивающие будут действовать слабо. Потерпите немного. К стоматологу в случае необходимости лучше зайти на следующий день.

Дева

Новые косметические препараты могут дать аллергическую реакцию. Не испытывайте их на себе перед выходом на работу. Сделайте это вечером.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп на 22-28 марта: кому звезды пророчат светлое будущее

Весы

Прогнозируется ухудшение состояния больных панкреатитом. Желудок начнет хуже справляться с перевариванием пищи. Придерживайтесь соответствующей диеты.

Скорпион

Избегайте появлению кишечных инфекций. Проверяйте срок годности консервов к потреблению. Не пейте сырой воды даже из источника.

Стрелец

Мобилизуйте защитные силы организма. Вместо кофе пейте чай из целебных трав. Добавляйте в пищу больше зелени.

Козерог

Хорошее время для начала закаливания организма. Хорошо будет переноситься контраст температур, а также быстро происходить омоложение тканей тела.

Водолей

Позаботьтесь о дополнительном увлажнении кожи лица. Не допускайте обезжиривания кожи рук от длительного контакта со средствами бытовой химии.

Рыбы

Болезни половых органов будут провоцировать снижение потенции. Не допускайте перехода заболевания в хроническую стадию. Вовремя обращайтесь к врачу.

Астрологиня предупредила, от которых дел надо отказаться в этот понедельник.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как преодолеть бессонницу - медицинский гороскоп на 22 марта». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
марта

Гонгадзе похоронили возле церкви

На создание первых фотографий тратили 30 мин.

Надежду Савченко приговорили к 22 годам тюрьмы

Гривну начали печатать в Украине

Украинские бойцы прорвались из окружения

Intel представила оригинальный процессор

Произошел самый крупный теракт в истории страны

В столицу ввели танки

Самое читаемое
Гороскоп на 22-28 марта: кому звезды пророчат светлое будущее
Гороскоп на 22-28 марта: кому звезды пророчат светлое будущее
 Просмотров: 26118
Белорусское телевидение пробило дно пропаганды
Белорусское телевидение пробило дно пропаганды Просмотров: 14789
Скандинавский стиль по-борщаговски: впечатляющий ремонт
Скандинавский стиль по-борщаговски: впечатляющий ремонт
12
 Просмотров: 8982
Назвали страну, в которую не стоит ехать за заработком
Назвали страну, в которую не стоит ехать за заработком
7
 Просмотров: 7614
Болгария высылает российских дипломатов: что случилось
Болгария высылает российских дипломатов: что случилось Просмотров: 7065
Общество
Перекрестился и обокрал церковь - шокирующее видео ограбления
Перекрестился и обокрал церковь - шокирующее видео ограбления
 Просмотров: 45
Кто такой Влад Сорд, которому светит 7 лет за побитые стекла в ОП
Кто такой Влад Сорд, которому светит 7 лет за побитые стекла в ОП
6
 2 Просмотров: 756
Сумка стоимости, как авто: какие аксессуары носят народные депутата
Сумка стоимости, как авто: какие аксессуары носят народные депутата Просмотров: 225
В топ-5 причин смерти вошли лекарства - можно ли избежать побочных эффектов
В топ-5 причин смерти вошли лекарства - можно ли избежать побочных эффектов Просмотров: 198
Надо менять всю судейскую вертикаль - политолог
Надо менять всю судейскую вертикаль - политолог
 Просмотров: 189
Больше всего комментируют
13
В МВД прокомментировали акцию под Офисом президента
9
"Зеленский, отвечай", "Аваков - черт" - ОП забросали файерами и залили краской (обновлено)
6
Над ОП запустили салют. Требуют отставки Венедиктовой и Авакова, санкций против Портнова
6
"Температура не возникает сама собой. Это реакция на болезнь" - соцсети о событиях под ОП
4
Появилась первая реакция Офиса президента на вчерашний митинг
Голосов: 55671
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть