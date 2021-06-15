Как предотвратить язву и близорукости - медицинский гороскоп на 19 июня

Близорукость легко будет исправить благодаря гимнастике для глаз. Фото: pixabay.com

19 июня из-за гормонального сбоя можете набрать лишний вес. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Меняется кислотность желудочного сока, - говорит астрологиня. – Будет беспокоить изжога. Могут прогрессировать язвенные процессы. Не допускайте больших перерывов между приемами пищи. Не стоит начинать лечение органов зрения. Лучше провести дополнительное обследование. Возможные ошибки в диагностике заболевания. Близорукость легко будет исправить благодаря гимнастике для глаз. Длительное сидение за рабочим столом вызовет боли в шее. Обратитесь к услугам массажиста".

Овен

Снижается уровень гемоглобина в крови. Ешьте продукты, богатые содержание железа. Больным анемией желательно начать новый курс лечения.

Телец

Протезирование зубов пройдет удачно. Посетите стоматолога. Голливудская улыбка подойдет вам.

Близнецы

Стимулируйте полноценную вентиляцию легких. Больше двигайтесь. Помогите телу быстрее восстановить силы после перенесенных простуд и вирусных заболеваний.

Рак

Испытывать на себе действие нового лекарства опасно. Оградите печень от подобных стрессов.

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Лев

Желательно не налегать на сладкое во время пира. Борьба с лишним весом позже может не дать положительных результатов

Дева

Возрастает опасность сердечных приступов. Не идите на стадионы в качестве болельщиков. Выберите себе спокойную форму отдыха.

Весы

Не оставляйте без внимания острые боли в животе. Обратитесь к врачу. Воспалительные процессы в кишечнике лучше выявить на ранних стадиях.

Скорпион

Ощущение внутреннего беспокойства будет мешать хорошо расслабиться. Попейте успокаивающие. Посетите бассейн или сауну.

Стрелец

Будьте внимательны на кухне. Не разводите сами очага для отдыха на природе. Остерегайтесь ожогов.

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Козерог

Организм слабо будет противостоять вирусной инфекции. Старайтесь меньше времени проводить среди толпы. К больным друзей лучше позвонить.

Водолей

Будет ощущаться переутомление в конце недели. Может даже подняться температура тела. Не берите домой работу на выходные. Отдохните как следует.

Рыбы

Усильте уход за полостью рта. Подберите себе новую зубную пасту. Займитесь профилактикой заболевания десен.

Астрологиня рассказала, какие сюрпризы готовит июня напоследок.