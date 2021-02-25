Как предотвратить насморк и отек ног - медицинский гороскоп на 25 февраля

Не допускайте чрезмерной перегрузки. Не увлекайтесь тонизирующими напитками. Фото: pixabay.com

25 февраля исключайте из рациона высококалорийные блюда. Не допускайте перекусов между основными приемами пищи. С лишним весом трудно будет бороться. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Организм плохо будет противостоять внешней инфекции, - говорит астролог. - Избегайте появления простуды. Насморк будет мешать сосредоточиться на работе. Будет наблюдаться общая физическая слабость. Не допускайте чрезмерной перегрузки. Не увлекайтесь тонизирующими напитками. Ухудшается отток крови из вен. Возможны отеки из-за большой нагрузки на ноги. Отдыхайте, подняв ноги на стул".

Овен

Замедляется перистальтика кишок. Пожилые люди будут страдать от запоров. Ешьте продукты, богатые на клетчатку. Не перегружайте желудок.

Телец

Мойте ноги теплой водой. Не время привыкать к закалке. Могут беспокоить боли в коленях.

Близнецы

Начните утро с интенсивной гимнастики. Избегайте развития застойных явлений в суставах и связках. Поднимать тяжести не стоит.

Рак

Намечается тенденция к увеличению веса тела. Снижайте калорийность блюд. Приобретите абонемент в тренажерный зал.

Лев

Обостряются хронические заболевания органов дыхательной системы. На этот раз пройдите полный курс обследования и лечения.

Дева

Поход к мануальному терапевту следует отложить. Нельзя проводить никаких процедур в области шеи и спины. Больным со смещением позвонков необходимо носить корсет.

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Весы

Поставленные в этот день пломбы долго не будут держаться. Протезирование зубов пройдет с осложнениями. Перенесите визит к стоматологу на следующую неделю.

Скорпион

Избегайте длительного контакта рук со средствами бытовой химии. Появляться раздражения на коже. Пользуйтесь резиновыми перчатками.

Стрелец

Хорошее время для проведения профилактики снижения остроты зрения. Пропейте соответствующие витамины. Вечером сделайте компресс на веки для снятия усталости с глаз.

Козерог

В течение дня руки и ноги будут оставаться холодными. Ухудшается кровоснабжение конечностей. Больше двигайтесь. Примите вечером теплую ванну.

Водолей

Вы тяжело будете переносить шумную атмосферу. Организуйте себе для работы уютное помещение. Тогда усталость не обессилит вас в конце дня.

Рыбы

По возможности меньше времени проводите за рулем. Замедляется реакция нервной системы на внешние раздражители. Повышается риск аварий на дорогах.

25 февраля меньше говорите, больше делайте что-то полезное руками.