Как правильно начать пляжный сезон

 
Ексклюзивы
1/5
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Просмотров: 666
Налоговая амнистия: что будет с состоянием Коломойского и Ахметова
Налоговая амнистия: что будет с состоянием Коломойского и Ахметова
Просмотров: 333
Германия боится войны с Россией - эксперт объяснил промедление НАТО по Украине
Германия боится войны с Россией - эксперт объяснил промедление НАТО по Украине
2 Просмотров: 486
Снимают и крушат ради хайпа. Как защитить квартиру от погрома
Снимают и крушат ради хайпа. Как защитить квартиру от погрома
Просмотров: 666
Зеленского подталкивают ездить на фронт – нардеп
Зеленского подталкивают ездить на фронт – нардеп
Просмотров: 585
Туристы спасли детеныша дельфина на Кинбурнской косе
Туристы спасли детеныша дельфина на Кинбурнской косе
Просмотров: 837
Гибель 16-летних товарищей: сообщили версии трагедии
Гибель 16-летних товарищей: сообщили версии трагедии
Просмотров: 990
В силовые структуры Беларуси берут склонных к садизму
В силовые структуры Беларуси берут склонных к садизму
Просмотров: 405
Если в социуме - говно, то так и поем"
Если в социуме - говно, то так и поем"
Просмотров: 378
Кремль берет Лукашенко под контроль, чтобы не рыпался на Запад
Кремль берет Лукашенко под контроль, чтобы не рыпался на Запад
Просмотров: 567
Фото
Все фото
4
6
3
5
16
Украинские военные медики получили сертификат НАТО - впервые его дали не члену Альянса
Украинские военные медики получили сертификат НАТО - впервые его дали не члену Альянса
В Украине отметили День памяти детей, умерших от рака
В Украине отметили День памяти детей, умерших от рака
&quot;Уничтожает язык, подыгрывает России&quot; - активистам пытались помешать раздавать листовки о &quot;слуге народа&quot;
"Уничтожает язык, подыгрывает России" - активистам пытались помешать раздавать листовки о "слуге народа"
Четверолапая путешественница из Киева установила национальный рекорд
Четверолапая путешественница из Киева установила национальный рекорд
Открылась грандиозная выставка современного вооружения. Фото впечатляют
Открылась грандиозная выставка современного вооружения. Фото впечатляют
Видео
Все видео
Матершинная блогерша из Ирпеня загремела в "Миротворец"
Матершинная блогерша из Ирпеня загремела в "Миротворец"
"Русская" блогерша из-под Киева матом высказалась об украинском языке
"Русская" блогерша из-под Киева матом высказалась об украинском языке
Показали украинский беспилотник-стелс
Показали украинский беспилотник-стелс
Пока Зеленский обещает равные возможности, его окружение гоняет на номерах без штрафов
Пока Зеленский обещает равные возможности, его окружение гоняет на номерах без штрафов
"Он светился удивительным светом. Такая чистота и страстность" - 80 лет назад родился Иван Миколайчук
"Он светился удивительным светом. Такая чистота и страстность" - 80 лет назад родился Иван Миколайчук
Интервью
1/5
План действий по членству заставляет Украину сосредоточить все силы на пути в НАТО - эксперт
План действий по членству заставляет Украину сосредоточить все силы на пути в НАТО - эксперт
Просмотров: 36
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Просмотров: 666
"Хочу, чтобы земляки не должны были искать лучшей судьбы за рубежом" - Владислав Голуб
"Хочу, чтобы земляки не должны были искать лучшей судьбы за рубежом" - Владислав Голуб
Просмотров: 216
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
1 Просмотров: 783
Зеленский оказался под олигархами
Зеленский оказался под олигархами
Просмотров: 540
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
15 июня 2021
Просмотров: 207
Шевченку згадають усе
Наприкінці травня національна команда України розпочала вирішальний етап підготовки до Євро. Футболістів зібрали помічники Андрія Шевченка. Головного ...
среда, 16 июня 2021 14:00

Как правильно начать пляжный сезон

  Комментировать
Как правильно начать пляжный сезон
Заходить в воду надо медленно. Выберите для этого знакомый водоем. Фото: pixabay.com

16 июня - прекрасный день для начала пляжного сезона. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Заходить в воду надо медленно, - говорит астролог. - Выберите для этого знакомый водоем. Не плавайте, когда нетрезвые. Хорошо обтирайте тело после купания. Не прыгайте с берега или пирса. Следите, чтобы дети не уходили далеко от вас. Идеальная температура воды 18°С, воздуха - от 25°С. Не допускайте экстремальных для организма перегрузок. Состояние здоровья может резко ухудшиться во второй половине дня. Прокалывать уши и наносить на тело татуировки не время. Поврежденные участки кожи будут неэстетично заживать".

Овен

Не допускайте экстремальных физических нагрузок. Ваши сосуды этого не выдержат. Не подвергайте жизнь опасности.

Телец

Займитесь укреплением нервной системы. Полезными будут медитативные практики. Принимайте успокаивающие ванны.

Близнецы

Следите за самочувствием. Могут обостриться хронические болезни. Повышение температуры будет свидетельствовать о наличии воспалительных процессов.

Рак

Откажитесь от закаливающих процедур. Не переохлаждайтесь. Вашему организму не хватает тепла. Погрейтесь вечером в ванной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп на вторую половину июня: астролог шокировала прогнозом

Лев

Усильте уход за волосами. Не стоит их красить. Начните борьбу с перхотью.

Дева

Дайте возможность телу больше двигаться. Хорошо разогревайте мышцы перед началом тренировок.

Весы

Ухудшается обмен веществ. Есть опасность желудочных расстройств. Позаботьтесь о здоровом питании. Учитывайте совместимость продуктов.

Скорпион

Есть склонность к депрессивным состояниям. Не поддавайтесь пессимистическому настроению. Проведите тонизирующие процедуры. Ешьте больше сладкого.

Стрелец

Повышается плодовитость организма. Можно планировать увеличение семьи. Избегайте нежелательной беременности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп на 14-20 июня: кому на этой неделе будет везти больше всего

Козерог

Больше внимания уделите уходу за кожей. Она потребует дополнительного увлажнения. Посетите косметолога.

Водолей

Начните борьбу с лишним весом. Ваши усилия не будут напрасными.

Рыбы

Участвовать в длительных походах не следует. Ноги будут быстро уставать. Возможно появление отеков. Держите стопы в тепле.

Астролог сделала подробный прогноз на 16 июня и рассказала, кому этого дня повезет больше.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как правильно начать пляжный сезон». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
июня

Подозреваемый нардеп бежал за границу

Власть взялась за раскол церкви

В Ватикане заявили о поддержке борьбы украинцев

Младше на 36 лет: четвертый раз женился легендарный комик

Экспериментальный цех украинского завода выпустил автомобиль

Женщина родила в прямом эфире телеканала

Советские войска открыли огонь по демонстрантам

Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ

Атаману пришили отрубленную голову

Елена Зеленская заразилась коронавирусом

Самое читаемое
Мадонна поразила фанов фотографиями в нижнем белье
Мадонна поразила фанов фотографиями в нижнем белье
5
 Просмотров: 10692
Открылась грандиозная выставка современного вооружения. Фото впечатляют
Открылась грандиозная выставка современного вооружения. Фото впечатляют
16
 Просмотров: 4860
&quot;Приглашаем тебя с мужем на позицию, где мы &quot;прохлаждаемся&quot; - украинские воины обратились к горе-блогерше
"Приглашаем тебя с мужем на позицию, где мы "прохлаждаемся" - украинские воины обратились к горе-блогерше
 1 Просмотров: 4698
Показали &quot;еду для свиней&quot;, которой кормят военных. В ВСУ отреагировали
Показали "еду для свиней", которой кормят военных. В ВСУ отреагировали Просмотров: 2826
17-летнюю девушку изнасиловал и ограбил сосед по хостелу
17-летнюю девушку изнасиловал и ограбил сосед по хостелу Просмотров: 2628
Общество
Матершинная блогерша из Ирпеня загремела в "Миротворец"
Матершинная блогерша из Ирпеня загремела в "Миротворец"
 Просмотров: 162
В Украине продлили карантин до 31 августа
В Украине продлили карантин до 31 августа Просмотров: 72
Вакцинация от Covid-19: семейные врачи смогут выдавать справки о полном курсе прививок - Шмыгаль
Вакцинация от Covid-19: семейные врачи смогут выдавать справки о полном курсе прививок - Шмыгаль Просмотров: 18
Настоящее лето: в Украину пожалует западноевропейская жара
Настоящее лето: в Украину пожалует западноевропейская жара Просмотров: 189
Украинские военные медики получили сертификат НАТО - впервые его дали не члену Альянса
Украинские военные медики получили сертификат НАТО - впервые его дали не члену Альянса
4
 Просмотров: 126
Больше всего комментируют
4
Зеленскому поставили четверку с натяжкой по 10-балльной шкале
2
Агрессия России не делает невозможным вступление Украины в НАТО - Байден
2
Германия боится войны с Россией - эксперт объяснил промедление НАТО по Украине
2
"Уничтожает язык, подыгрывает России" - активистам пытались помешать раздавать листовки о "слуге народа"
1
"Он светился удивительным светом. Такая чистота и страстность" - 80 лет назад родился Иван Миколайчук
Голосов: 56468
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть