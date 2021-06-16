Как правильно начать пляжный сезон

Заходить в воду надо медленно. Выберите для этого знакомый водоем. Фото: pixabay.com

16 июня - прекрасный день для начала пляжного сезона. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Заходить в воду надо медленно, - говорит астролог. - Выберите для этого знакомый водоем. Не плавайте, когда нетрезвые. Хорошо обтирайте тело после купания. Не прыгайте с берега или пирса. Следите, чтобы дети не уходили далеко от вас. Идеальная температура воды 18°С, воздуха - от 25°С. Не допускайте экстремальных для организма перегрузок. Состояние здоровья может резко ухудшиться во второй половине дня. Прокалывать уши и наносить на тело татуировки не время. Поврежденные участки кожи будут неэстетично заживать".

Овен

Не допускайте экстремальных физических нагрузок. Ваши сосуды этого не выдержат. Не подвергайте жизнь опасности.

Телец

Займитесь укреплением нервной системы. Полезными будут медитативные практики. Принимайте успокаивающие ванны.

Близнецы

Следите за самочувствием. Могут обостриться хронические болезни. Повышение температуры будет свидетельствовать о наличии воспалительных процессов.

Рак

Откажитесь от закаливающих процедур. Не переохлаждайтесь. Вашему организму не хватает тепла. Погрейтесь вечером в ванной.

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Лев

Усильте уход за волосами. Не стоит их красить. Начните борьбу с перхотью.

Дева

Дайте возможность телу больше двигаться. Хорошо разогревайте мышцы перед началом тренировок.

Весы

Ухудшается обмен веществ. Есть опасность желудочных расстройств. Позаботьтесь о здоровом питании. Учитывайте совместимость продуктов.

Скорпион

Есть склонность к депрессивным состояниям. Не поддавайтесь пессимистическому настроению. Проведите тонизирующие процедуры. Ешьте больше сладкого.

Стрелец

Повышается плодовитость организма. Можно планировать увеличение семьи. Избегайте нежелательной беременности.

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Козерог

Больше внимания уделите уходу за кожей. Она потребует дополнительного увлажнения. Посетите косметолога.

Водолей

Начните борьбу с лишним весом. Ваши усилия не будут напрасными.

Рыбы

Участвовать в длительных походах не следует. Ноги будут быстро уставать. Возможно появление отеков. Держите стопы в тепле.

Астролог сделала подробный прогноз на 16 июня и рассказала, кому этого дня повезет больше.