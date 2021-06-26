Как поздравить с Днем Ангела. Кто празднует именины 28 июня

Святому Виту молятся о защите скота. Фото: pixabay.com

Православная церковь вспоминает святого Вита. В народе этот праздник называют День Вита (Фита).

День Ангела сегодня празднуют Михаил, Семен и Федор.

Имя Михаил походит от древнееврейского имени Микаэль и означает "равный", "подобный Богу". Он любит пунктуальность и порядок во всем. Имеет логический склад ума, быстро ориентируется в незнакомых обстоятельствах. Михаил будет хорошим руководителем или военнослужащим.

Семен с древнееврейского означает "услышанный Богом в молитве". Он добрый, мягкий и незлобивый, поможет в трудную минуту. Семени часто бывают одаренные и талантливые. Они трудолюбивы и целеустремленные. Удачно построить карьеру могут как врачи, музыканты, инженеры, администраторы. Семен будет хорошим мужем, умелым хозяином и верным другом.

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Федор с древнегреческого означает "Божий дар". Он любит чистоту и порядок во всем. На работе его всегда уважают. Не любит конфликтов, не вступает в дружеские отношения с коллегами. Федоры - умелые хозяева. С женщинами они не спешат заводить семью. Сначала убеждаются, что сделали правильный выбор.

Поздравления для Михаила

Михаил, Мишаня, Мишка,

Поздравляю я тебя!

Радости тебе, здоровья,

Фарта, счастья и бабла!

А еще тебе терпенья,

Ярких красок, легких дней,

Чтобы было настроенье,

С ним жизнь будет веселей!

Поздравления для Семена

Семён, я тебя от души поздравляю и хочу пожелать всегда — в любую погоду и в любое время оставаться весёлым Сеней для друзей, любимым Сёмушкой в кругу семьи, ответственным Семёном в коллективе и грозным Сёмкой для недругов своих. Пусть судьба пишет для тебя только счастливый сценарий, пусть в жизни твоей будет большая удача, достаток и любовь.

Поздравления для Федора

Поздравляю тебя, Федор,

С праздником сегодня,

Пожеланиями добра

Этот день наполнен.

Я желаю, чтобы к цели

Шел ты сквозь преграды,

Пусть любовь с тобой идет

Всегда по жизни рядом.

Каждый день, чтоб приносил

Радость и удачу,

Чтобы все твои дороги,

Вели навстречу счастью.

Человек получает небесного Ангела-хранителя в день крещения. Ребенка называют в его честь. На именины надо посетить храм, а празднование проводить в уютной семейной атмосфере.