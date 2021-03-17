Как называть украинские стадионы - не ваше дело. Польше ответили на претензию

Антон Дробович озвучил позицию УИНП о переименовании стадиона в Тернополе. Фото: ua.tribuna.com

Дипломаты должны способствовать изучению истории и диалога между странами - в этом, прежде всего, заключается задача дипломатии. А не политизировать и скандализировать темы.

Такое мнение высказал председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович в комментарии Gazeta.ua касательно скандала вокруг переименования городского стадиона в Тернополе в честь Романа Шухевича.

"Усилия дипломатов должны быть направлены на поиски платформ, поощрения научных, студенческих обменов - для того, чтобы изучать историю. Соответственно меньше было бы эмоций, а больше было бы конструктива. Более архивных материалов стало бы известно. Вопрос наименования объектов в стране - это внутреннее дело Украины. У нас есть закон, мы увековечиваем память борцов за независимость Украины. Если говорить об упомянутых фигуры, их память, соответственно, может быть они увековечена - в топонимике, названиях и тому подобное. Органы местного самоуправления имеют такие полномочия ", - сказал Дробович.

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Директор УИНП отметил, что действительно имеет значение, это решение органов местного самоуправления является взвешенным результатом общественных обсуждений. И вопрос, почему называют спортивные объекты именами исторических личностей а не спортсменов - открытая дискуссия, которая должна была быть решена на уровне общин. И если решение взвешенное, общины имеют полное право на переименование. На него имеют право влиять никакие внешние позиции.

Но если это политическое решение, которое создается исключительно для хайп, или - как некая политическая поза, направленная на соседнее государство, - тогда это безответственная позиция.

"Главное - мотивация, чем руководствуются политические субъекты в органах местного самоуправления", - подчеркнул Антон Дробович.

5 марта депутаты Тернопольского городского совета во время сессии приняли решение о том, что городской стадион будет носить имя борца за независимость, главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича.

9 марта посол Израиля в Украине Джоэль Лион потребовал отменить указанное решение. В отечественном МИД, реагируя на соответствующее требование посла, заявили, что сохранение национальной памяти украинского народа остается одним из приоритетов государственной политики Украины, а дипломатам следует работать над укреплением отношений дружбы и взаимного уважения между народами.