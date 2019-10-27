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воскресенье, 27 октября 2019 14:44

Как наказали правонарушителя, гулявшего по городу в футболке с серпом и молотом

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Автор: fakty.ua
  В такой футболке мужчина разгуливал по городу.
В такой футболке мужчина разгуливал по городу.

В Кривом Роге за ношение одежды с коммунистической символикой мужчине назначили один год ограничения свободы. Впоследствии суд изменил наказание на испытательный срок.

Речь идет об этом в материалах Дзержинского районного суда.

В красной футболке с изображением серпа и молота и красной пятиконечной звездой мужчина разгуливал возле одного из торговых центров города.

Поскольку коммунистические символы относятся к числу запрещенной в Украине символики, правонарушителя задержала полиция. Открыто было уголовное производство. Статья предусматривала лишение свободы сроком до 5-и лет.

Обвиняемый заключил со следствием соглашение о признании виновности. В суде подтвердил, что признает себя виновным в совершении преступления. Благодаря этому наказание смягчили.

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Запрещенной в Украине символикой считаются: герб и флаг СССР, УССР и других союзных республик; символика нацистской Германии 1939-1945 годов; серп и молот, сочетание их с пятиконечной звездой; флаги и другие символы коммунистической партии; изображения или надписи, посвященные лицам, занимавшим руководящие должности в высших органах СССР; изображения лидеров фашистского движения, коммунистические лозунги и цитаты советских руководителей; гимн СССР и других советских республик.

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