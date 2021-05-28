Как менялся аэропорт "Киев" в течение 97 лет - уникальные фото

На этой неделе Международный аэропорт "Киев" имени Игоря Сикорского отпраздновал 97-ю годовщину со дня основания.

Он входит в тройку аэропортов с наибольшим пассажиропотоком в Украине. Ежемесячно с аэродрома осуществляют 2500 рейсов. За год компания обслуживает почти 2 млн пассажиров.

Gazeta.ua подготовила подборку фото о том, как менялся аэропорт в течение этих 97 лет.

Фото: iev.aero

У аэропорта "Киев" три терминала и он занимает территорию площадью 256 га. Имеет одну взлетно-посадочную полосу длиной 2310 м и шириной 45 м. За 10 лет в компанию инвестировали более $90 млн грн для развития инфраструктуры и создали более 1500 тысяч рабочих мест.