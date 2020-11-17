Как лечить осложнений от Covid-19. Советы врача

Врач рассказала об осложнениях от коронавируса. Фото: REUTERS

Коронавирусная болезнь поражает практически все органы и системы организма человека.

Прежде всего речь идет о легочной системе, в результате чего в дальнейшем развивается фиброз легких, рассказала заслуженный врач Украины, инфекционист Ольга Голубовская в интервью сайту "Ваше здоровье".

"Поэтому пациентам, которые переболели Covid-19, советую обязательно сделать прививку от гриппа (через 2-3 недели после выздоровления), поскольку грипп также сопровождается поражением нижних дыхательных путей, и если оно "наложится" фиброзом, будет очень тяжело. У кого то развивается почечная недостаточность ", - пояснила она.

Еще одним распространенным осложнением врач назвала тромбоз сосудов. Именно поэтому важна антикоагулянтная терапия, если она назначена вовремя и правильно.

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"Сердце также под ударом Covid-19. У некоторых наших пациентов случалось по несколько инфарктов за период пребывания на стационарном лечении. Наблюдается и негативное влияние вируса на центральную нервную систему и психику, который усиливается явлением гипоксии, а также действием отдельных лекарственных средств", - отметила Голубовская.

В среднем больной Covid-19 выздоравливает в течение нескольких недель, однако некоторые люди болеют месяцами. Бывают случаи, когда после того, как тест на коронавирус дает отрицательный результат, больные продолжают испытывать на себе последствия болезни, такие как проблемы с дыханием, усталость и даже депрессия.