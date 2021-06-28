Как красиво поздравить именинников 30 июня с Днем Ангела

30 июня День Ангела отмечают Измаил, Максим, Мануил, Пелагея, Савелий. Фото: unsplash.com

30 июня согласно с православным именословом отмечают именины Измаила, Максима, Мануила, Пелагеи, Савелия.

Значение имен и варианты поздравлений предлагает Gazeta.ua.

Мужское имя Измаил имеет древнееврейское происхождение и дословно означает "пусть Бог услышит".

Мужское имя Максим происходит из Древнего Рима, образованное от латинского maximus, что означает "самый", "величайший".

Мужское имя Мануил происходит от еврейского имени Иммануил, что означает "Бог с нами". В Украине можно встретить форму Манойло. Женская форма имени - Эмануэль.

Женское имя Пелагея происходит от древнегреческого pélagos, что дословно означает "открытое море". В Украине имя имеет разговорную форму Пелагея, Палагна.

Мужское имя Савелий образовано от библейского имени Савел. Которое, в свою очередь, происходит из иврита, от имени Шауль, что дословно означает "испрошенный у Бога".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как оригинально поздравить именинников 26 июня

Поздравления для Максима

Максим, тебя мы поздравляем!

Удачи, радости желаем,

Пусть будет в жизни всё прекрасно.

Живи счастливо, безопасно.

Желаем жить тебе с любовью.

И крепким будет пусть здоровье,

Чудесным самым - настроенье,

А нескончаемым - веселье.

Поздравления для Савелия

Солнышко на небе,

Пенье птиц и трели,

Мы тебя поздравим,

Дорогой Савелий,

Счастья пожелаем,

Много сил вдогонку,

Голос твой счастливый

Чтоб всегда был звонким,

Оставайся светлым,

Теплым и надежным,

Мы тебя поддержим,

Это нам не сложно!

Поздравление для Пелагеи

Пелагея, с днем ангела, милая!

Желаю успехов и счастья.

Пусть сказка счастья красивая

Придет и прогонит ненастья.

Мечты все твои пусть сбываются,

Решаются пусть все задачи.

А двери судьбы открываются

Навстречу любви и удачи.

30 июня православная церковь чтит память Мануила, Савела и Исмаила из Персии, а также иконописца Ананию Новгородского, священника Аверкия Северовостокова, исповедника Максима (Попова), и Пелагею (Балакиреву).