Как избежать преждевременных родов и ошибок в диагнозах - советы астролога на 19 февраля

Анализы лучше пересдавать на следующей неделе. В пятницу медики будут ошибаться в диагнозах. Фото: pixabay.com

19 февраля появятся высыпания на коже. Не игнорируйте поход к дерматологу. Самолечение только навредит. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Не игнорируйте появление конъюнктивита, - говорит астролог. - Преодолеть воспалительные процессы помогут капли для глаз. Удачный период, чтобы начать борьбу с лишним весом. Беременным не следует уходить далеко от дома. Из-за чрезмерной загруженности и волнения могут наступить преждевременные роды. Сохраняйте спокойствие, больше отдыхайте. Анализы лучше пересдавать на следующей неделе. В пятницу медики будут ошибаться в диагнозах".

Овен

Ускоряется процесс отложения солей в мочегонных путях. Промойте почки. Пейте мочегонные настои.

Телец

Не скрывайте эмоций. Найдите возможность выплеснуть их наружу. Пригодятся занятия спортом или танцами. Можно активно болеть за игроков любимой команды.

Близнецы

Хорошо высушивает волосы после бассейна. Не садитесь на холодные скамейки в парке. Есть риск повторно подхватить простуду.

Рак

Поддерживайте хорошее самочувствие. Время освободиться от вредных привычек. Не нарушайте нормального режима питания.

Лев

Быстро подниматься по лестнице будет трудно. Начнет беспокоить одышка. Следите за пульсом во время утренней пробежки.

Дева

Предоставьте организму минеральную поддержку. Повышается ломкость ногтей. Сделайте вечером ванночки для рук. Пользуйтесь проверенными средствами по уходу за волосами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Быть Лесей Украинкой: развенчали мифы о писательнице

Весы

Из-за нарушения режима сна могут возникать синяки под глазами. Они вас не украсят. И косметика окажется бессильной. Ложитесь спать пораньше привычного времени.

Скорпион

Перед началом окрашивания волос проверьте реакцию кожи на краску. Не допускайте попадания агрессивных веществ на слизистую глаза.

Стрелец

Будет наблюдаться тенденция к снижению кровяного давления. Гипотоникам следует начать день с тонизирующих процедур. Не стоит слишком часто пить чай или кофе.

Козерог

Улучшается аппетит. Не отказывайте себе в вкусненьком. Только ищите совместимость продуктов в блюдах.

Водолей

Пейте чаи из целебных трав. Ешьте мед. Поддерживайте свой иммунитет с помощью природных компонентов. По возможности не употребляйте фармпрепаратов искусственного происхождения.

Рыбы

Начните утро с упражнений на повышение гибкости позвоночника. Хороший эффект дадут упражнения для суставов.

19 февраля будет самым сложным днем недели. Астролог предупредила, чего ожидать и как избежать неприятностей.