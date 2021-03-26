Как экономить на коммуналке - украинцы делятся опытом

Украинцы назвали способы, которыми экономят на коммунальных услугах. Фото: bc-news

С апреля в Украине дорожает годовой тариф на газ. Теперь его стоимость составит от 7,4 до 8 грн за куб. м.

Цифры в платежках большинства украинцев снова вырастут. Хотя по мартовскому опросу Центра Разумкова, 93% населения и так убеждены, что тарифы завышены и с нынешними заработками их сложно оплачивать.

Поэтому Gazeta.ua решила спросить у людей, какими способами они пытаются экономить на коммунальных услугах.

Петр Тирсак, 65 лет

Установили счетчики на воду, чтобы меньше тратить, редко принимаем ванну, моемся под душем. Жена не стирает и не моет посуду под проточной водой. В туалетный бачок положил небольшие бутылки с водой, тогда меньше за раз выливается. Ну и больше пользуемся холодной, не горячей, особенно в теплые месяцы. После таких хитростей где-то в половину меньше стали платить за водоснабжение.

Галина Телепа, 47 лет

Кричу на всех, чтобы не оставляли свет включенным, если в комнате нас нет. Всегда выключаю компьютер или телевизор, если не смотрим. У многих оно говорит только для фона, а затем откуда берутся сумасшедшие суммы. Да и на газу стараемся сэкономить, например, пьем чай и едим все вместе, а не так, что один погрел порцию, через 15 минут другой, так газовая плита не выключается. С отоплением экономить не получается. Живем в "хрущевке". В платежках кочегарит хорошо, но в квартире все равно не жарко.

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Михаил Оноприйчук 40 лет

Живу в частном доме, поэтому имею собственную скважину на воду. Почти не отапливают дом газом. В нашей спальне с женой вообще прохладно, так даже спать лучше. Как мерзнем, то есть одеяло на овечьем меху. В гостиной есть хороший камин, топим его дровами, которые заготавливаю с повалянных деревьев за городом. Зато в платежках за газ вместо 2 тысяч гривен в месяц имею до 600 гривен.

Оксана Рештяна, 29 лет

Стираю одежду только, когда наберется полная машинка. Стараюсь комбинировать больше вещей, не только гоняет в пустую две кофточки, потому что они фиолетовые. И когда еду из дома на несколько дней всегда размораживаю и выключаю холодильник, мне кажется он больше всего "жрет" энергии.

Ульяна Ильченко, 35 лет

Установила счетчики на отопление, как ухожу из дома, выключаю его. Иногда по вечерам даже забываю включать. За месяц за отопление квартиры в 60 квадратов плачу до 400 гривен.

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Евгений Баранник, 56 лет

Мы начали утеплять дом лет 3 назад и еще не закончили. Заменили окна, обшили стены с внешней стороны деревом. Планируем установить солнечные батареи. Экономия происходит и самое главное в доме тепло.

Мария Верховченко, 43 года

Установили регулятор температуры. Если нас нет дома, то температура меньше, когда мы приходим - поднимается и становится теплее. Это помогли сэкономить примерно 4-5 тысячи гривен.

Олег Порука, 37 лет

Перешли на дрова. Иногда покупаем или режу старые деревья, которые уже не приносят плодов. Тепло от дров гораздо приятнее, чем от газа, хоть чувствуется. Газ конечно включен, но на минимум. Поэтому платим за него в месяц 900 гривен.

Производители тепловой энергии задолжали Нафтогазу более 820 млн грн, что может привести к перебоям с отоплением в отдельных населенных пунктах 15 регионов. 56 предприятий теплоэнергетики не выполняют требований для получения газа в пределах спецобязательств, сообщают в Нафтогазе.