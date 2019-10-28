Кабмин согласовал 5 новых руководителей ОГА

Кабмин утвердил 5 новых руководителей облгосадминистраций. Фото: Chesk

Правительство согласовало назначение глав пяти областей Украины.

Так Кабмин выбрал руководителей Волынской, Полтавской, Сумской, Хмельницкой и Черневецкой областных государственных администраций. Об этом говорится на Правительственном сайте.

"Правительство согласовало назначение председателями ОГА: Волынской - Погуляйко Юрия Михайловича; Полтавской - Синегубова Олега Васильевича; Сумской - Пащенко Инну Алексеевну; Хмельницкой - Габинета Дмитрия Анатольевича; Черневецкой - Осачука Сергея Дмитриевича", - говорится в сообщении.

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Президент Украины Владимир Зеленский уволил Михаила Бно-Айрияна с должности председателя Киевской областной государственной администрации и назначил нового. Им стал бизнесмен Алексей Чернышев.