Кабмин решил судьбу празднования Рош-Гашана в Умани

Кабмин ограничит въезд хасидам в Умань. Фото: pexels.com

Правительство приняло решение ограничить посещение хасидами Умани во время празднования Рош-Гашана в этом году.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает пресс-служба МВД.

"Мы с уважением относимся к национальным традициям разных народов и религиозных общин и каждый год делаем все, чтобы они проходили по самым высоким стандартам безопасности. Однако последние недели Украина фиксирует рост вспышек заболевания короновирусом среди населения. Аналогичная ситуация наблюдается в других государствах. Мы заслушали доклады профильных министров и пришли к выводу, что эпидситуация в стране и мире не позволяет организовывать и проводить массовые мероприятия, тем более с участием иностранцев", - отметил Аваков.

Глава МВД добавил, что надеется на понимание в этом вопросе и от представителей хасидской религиозной общины.

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4 августа директор департамента по международным отношениям Министерства охраны здоровья Израиля Ашер Шальмон призвал Украину запретить въезд паломников в Умань из-за пандемии. Тысячи верующих-хасидов готовы провести религиозные обряды в самолетах над городом.