2 сентября 2015-го Кабмин принял постановление о создании Нацполиции. Фото: gazeta.ua

Постановление о создании Национальной полиции Украины приняли в Кабинете министров 2 сентября 2015 года.

Подписал постановление премьер-министр Арсений Яценюк.

Кабинет министров Украины своим постановлением №641 от 2 сентября 2015 года создал центральный орган исполнительной власти - Национальную полицию Украины, которая подчиняется Министерству внутренних дел Украины.

В структуру Национальной полиции входят следующие подразделения: Криминальная полиция, Патрульная полиция, Органы предварительного расследования, Полиция охраны, Специальная полиция, Корпус оперативно-внезапного действия (КОРД), Полиция особого назначения, Полиция превенции, Полиция тактико-оперативного реагирования (ТОР), Академия патрульной полиции.

По данным BBC News Украина, по состоянию на июнь 2020 года, численность Нацполиции составила 151,6 тыс. человек.

При этом недоукомплектованы 23,7 тыс. должностей, а это почти 16% персонала. Больше всего не хватает людей в департаменте Патрульной полиции - более 22%, то есть каждая пятая должность вакантна. Наибольший недобор полицейских - в Киеве.

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Из полиции продолжают массово увольняться сотрудники. Официальные данные свидетельствуют, что больше всего увольнений из рядов полиции было в 2018 году - более 10% от общей численности. Этот отток кадров продолжается и сейчас. За 5 месяцев 2020 года уволились еще 4425 полицейских.

Средняя зарплата полицейского составляет 15 тыс. грн. При этом сотрудники столичной патрульной полиции получают в среднем 13,9 тыс. грн, а в регионах зарплата ниже - около 10 тыс. грн.

Уровень доверия населения к правоохранительным органам неуклонно снижается. Так, согласно данным социологического опроса от октября 2016 года, новой полиции доверяли 40,7% респондентов, не доверяли - 41,9%. По данным социологического опроса Центра Разумкова от февраля 2020 года, уровень доверия к полиции - 43,7%, при этом не доверяли правоохранителям 44,3% опрошенных. Согласно данным опроса от 4 мая 2020 года, уровень доверия к Национальной полиции снижается и составляет 35,7%, а уровень недоверия - 55,6%.