Кабмин показал план вакцинации от коронавируса

До конца года в Украине должны сделать 47 млн прививок от коронавируса. Фото: mil.gov.ua

К концу 2021 года Минздрав должен сделать 47 млн прививок от коронавируса.

Каждый месяц должно совершатся 5,6 миллиона прививок. Соответствующий план вакцинации разработал Кабинет министров.

В то же время вакцин запланировано получить только 21 млн. С августа начнутся поставки вакцины Novavax - по 2 миллиона доз в месяц. На китайскую вакцину Sinovac ожидают в апреле и мае, Pfizer - еще почти миллион доз в июле, а AstraZeneca - по 500 тыс. доз ежемесячно до августа, а после августа по миллиону. В то же время в плане не указаны поставки 10 млн доз вакцины Pfizer, о которых договорились в Офисе президента.

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Министр здравоохранения Максим Степанов также рассказал, что контактировал с послом Китая в Украине чтобы ускорить поставки вакцины Sinovac.

За последние сутки в Украине обнаружили 12 162 новых больных коронавирусом. Из них детей - 532, медработников - 326.