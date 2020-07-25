Кабмин назвал пять главных запретов на время действия карантина

Сообщили пять главных запретов на время карантина. Фото: Reuters

Кабинет министров Украины определил пять обязательных запретов на время действия карантина.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров № 641 Об установлении карантина.

Так, на территории Украины на период действия карантина запрещается: - находиться без респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот в общественных зданиях и сооружениях, а также в общественном транспорте - выходить на улицу без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или его специальный статус, без удостоверения о взятии на учет бездомного лица; - самовольно оставлять места самоизоляции, обсервации; - иностранцам и лицам без гражданства пересекать государственную границу без наличия полиса (свидетельства, сертификата) страхования, выданного страховой компанией, зарегистрированной в Украине, или иностранной страховой компанией, которая имеет представительство на территории Украины и покрывает расходы, связанные с лечением COVID- 19 обсервацией, и действует на срок пребывания в Украине.

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В то же время, запрещается пересекать КПВВ на / в временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и Севастополе иностранцами и лицами без гражданства без наличия полиса (свидетельства, сертификата) страхование (условия пункт 4).

По состоянию на 25 июля в Украине лабораторно подтверждено 63 929 случаев Covid-19. Всего за сутки зафиксировали 1106 новых случаев за сутки умерло 19 человек, всего от коронавирусной болезни умерли 1590 человек. Всего выздоровели 35 497 человек в сутки - 611.