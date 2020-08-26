Кабмин назначил Жмака на должность главы Укрзализныци

 
Ексклюзивы
1/5
"Лукашенко не гибкий. Он будет стоять до конца" - Игорь Козловский
"Лукашенко не гибкий. Он будет стоять до конца" - Игорь Козловский
Просмотров: 423
История России - это пшик без Киева и Киево-Печерской лавры
История России - это пшик без Киева и Киево-Печерской лавры
Просмотров: 999
Увольнение Холодницкого связали с делом Привата и Ермаком
Увольнение Холодницкого связали с делом Привата и Ермаком
Просмотров: 2637
Зеленский 20 лет в политике, он не новое лицо
Зеленский 20 лет в политике, он не новое лицо
2 Просмотров: 1773
Зеленский не меняет системы. Назначение Кравчука и Фокина это доказывает
Зеленский не меняет системы. Назначение Кравчука и Фокина это доказывает
Просмотров: 315
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 432
Мне глубоко безразлично, что с Навальным - автор "Рагу.лі"
Мне глубоко безразлично, что с Навальным - автор "Рагу.лі"
Просмотров: 1989
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 630
Независимость – это возможность выбирать свою судьбу, не подчиняясь никому
Независимость – это возможность выбирать свою судьбу, не подчиняясь никому
1 Просмотров: 117
Независимость - это значит, что страна имеет собственный выбор пути и развития
Независимость - это значит, что страна имеет собственный выбор пути и развития
Просмотров: 153
Фото
Все фото
6
13
12
3
9
Небывалый прогресс: в Одессе снова пытаются поднять Delfi
Небывалый прогресс: в Одессе снова пытаются поднять Delfi
Петр Порошенко принял участие в многотысячном Марше Независимости
Петр Порошенко принял участие в многотысячном Марше Независимости
Ветераны &quot;Азова&quot; требуют зарегистрировать в ВРУ закон, предусматривающий наказание для коллаборационистов
Ветераны "Азова" требуют зарегистрировать в ВРУ закон, предусматривающий наказание для коллаборационистов
Зеленские и Михалок пришли к раненым воинам
Зеленские и Михалок пришли к раненым воинам
Лето не закончилось - как украинцы отдыхают на Федотовой косе
Лето не закончилось - как украинцы отдыхают на Федотовой косе
Видео
Все видео
Вышел трейлер фильма "Энола Холмс" про сестру Шерлока
Вышел трейлер фильма "Энола Холмс" про сестру Шерлока
Коронавирусом в Украине заразились более 110 тыс. человек
Коронавирусом в Украине заразились более 110 тыс. человек
Снежана Егорова записала новое скандальное видео
Снежана Егорова записала новое скандальное видео
Вышел тизер второй части фильма "Отряд самоубийц"
Вышел тизер второй части фильма "Отряд самоубийц"
Коронавирус в Украине: какая ситуация после затяжных выходных
Коронавирус в Украине: какая ситуация после затяжных выходных
Интервью
1/5
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 432
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 630
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 5319
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3204
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
2 Просмотров: 6723
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
23 августа 2020
Просмотров: 1134
Прославився
Відколи нардеп Віктор Медведчук судиться з істориком Вахтангом Кіпіані, книжку останнього "Справа Василя Стуса" важко дістати. В інтернет-магазинах ...
среда, 26 августа 2020 20:07

Кабмин назначил Жмака на должность главы Укрзализныци

  Комментировать
Кабмин назначил Жмака на должность главы Укрзализныци
Жмак был избран через открытый конкурс наблюдательным советом. Фото: Reuters

Кабинет министров назначил Владимира Жмака председателем правления Укрзализныци.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 26 августа.

"Среди кадровых вопросов сегодняшнего заседания правительства - назначение руководителя Укрзализныци, который был избран через открытый конкурс наблюдательным советом. В конкурсе победил Владимир Жмак. Он проходил абсолютно все собеседования, это был открытый конкурс", - отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пискуна уволили с должности советника генпрокурора

Стоит отметить, что Жмак - член наблюдательного совета аэропорта "Борисполь". В 2015-2016 годах работал первым заместителем председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили. До этого он занимал руководящие должности в группе ТНК-BP, которая входила в список десяти крупнейших частных нефтяных компаний в мире по объемам добычи нефти. Жмак также был советником президента "Киевстара", в течение семи лет он входил в наблюдательный совет этой компании, два года был членом совета Европейской бизнес-ассоциации.

Президент Владимир Зеленский назначил Григория Галагана командующим Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины. Указ о назначении которого № 358/2020 Глава государства подписал 25 августа.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Кабмин назначил Жмака на должность главы Укрзализныци». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
августа

Запретили деятельность партии, готовившей переворот

"Люди хотят хлеба, но есть страшнее голод - недостаток любви" - мать Тереза

Боятся грозы и умеют считать: назвали неизвестные умения собак

Немецкая диверсионная группа перешла польскую границу

Хазяин Кремля убежал из Москвы

Самое читаемое
Кравчук назвал условие возвращения воды в Крым
Кравчук назвал условие возвращения воды в Крым Просмотров: 15300
За какие номерные знаки будут штрафовать: объяснение полиции
За какие номерные знаки будут штрафовать: объяснение полиции Просмотров: 14022
Мужчина умер в очереди на границе
Мужчина умер в очереди на границе Просмотров: 10125
В Киеве иностранец убил проститутку. Женщина была матерью 5 детей
В Киеве иностранец убил проститутку. Женщина была матерью 5 детей Просмотров: 9432
Крикнул &quot;Аллах Акбар&quot; – и прогремел взрыв: подробности трагедии в общежитии на полигоне &quot;Десна&quot;
Крикнул "Аллах Акбар" – и прогремел взрыв: подробности трагедии в общежитии на полигоне "Десна"
 Просмотров: 8748
Общество
Приватизация госпакетов облэнерго будет сорвана из-за НКРЭКУ и методологии RAB - нардеп Буймистер
Приватизация госпакетов облэнерго будет сорвана из-за НКРЭКУ и методологии RAB - нардеп Буймистер Просмотров: 18
В Венедиктов собираются углублять международно-правовое сотрудничество с Турцией
В Венедиктов собираются углублять международно-правовое сотрудничество с Турцией Просмотров: 9
В Украине запустили "Netflix для книг"
В Украине запустили "Netflix для книг" Просмотров: 54
Пропускные пункты на админгранице с Крымом возобновляют работу: известна дата
Пропускные пункты на админгранице с Крымом возобновляют работу: известна дата Просмотров: 45
Дело Шеремета: ЕСПЧ рассмотрит жалобу Кузьменко
Дело Шеремета: ЕСПЧ рассмотрит жалобу Кузьменко Просмотров: 72
Больше всего комментируют
3
В случае победы на выборах Байден пообещал предоставить Украине летальное оружие
2
Зеленский 20 лет в политике, он не новое лицо
2
Зеленский планирует завершить войну на Донбассе в этом году
2
Убийство Шеремета: СБУ изъяла ключевое видео с пидрывательницей
2
Чего хочет Зеленский после завершения президентского срока
Голосов: 52916
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua