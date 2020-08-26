Кабмин назначил Жмака на должность главы Укрзализныци

Жмак был избран через открытый конкурс наблюдательным советом. Фото: Reuters

Кабинет министров назначил Владимира Жмака председателем правления Укрзализныци.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 26 августа.

"Среди кадровых вопросов сегодняшнего заседания правительства - назначение руководителя Укрзализныци, который был избран через открытый конкурс наблюдательным советом. В конкурсе победил Владимир Жмак. Он проходил абсолютно все собеседования, это был открытый конкурс", - отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Стоит отметить, что Жмак - член наблюдательного совета аэропорта "Борисполь". В 2015-2016 годах работал первым заместителем председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили. До этого он занимал руководящие должности в группе ТНК-BP, которая входила в список десяти крупнейших частных нефтяных компаний в мире по объемам добычи нефти. Жмак также был советником президента "Киевстара", в течение семи лет он входил в наблюдательный совет этой компании, два года был членом совета Европейской бизнес-ассоциации.

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