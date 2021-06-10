К скоростному интернету впервые подключат более 3,6 тыс. украинских сел

Общины, прошедшие отбор, получат деньги из госбюджета, а затем проведут тендер. Фото: pixabay.com

В этом году в Украине к оптическому интернету впервые подключат 3652 сел.

В правительстве заявили об утверждении распределения средств для 670 общин. Речь о 483,8 млн грн на проект "Интернет-субвенция".

"За счет средств субвенции и при условии эффективных закупок на уровне общин более 11 тысяч соцобъектов и более миллиона украинцев получат возможность впервые подключиться к оптическому интернету. Среди них: 1,4 тысячи школ и 1,2 тысячи детских садов; 2,9 тысячи медучреждений; 2,2 тысячи библиотек; 2,9 тысячи домов культуры, сельских клубов; 350 удаленных рабочих мест работников ЦПАУ. Соцучреждения, подключенные за средства субвенции, получат бесплатный скоростной интернет до конца 2022 года", – сообщила пресс-служба правительства.

Общины, прошедшие отбор, получат деньги из госбюджета, а затем проведут тендер. После этого провайдеры начнут развивать сеть. Кроме того, за счет субвенции обеспечат покрытие Wi-Fi. Так, каждый из посетителей сможет воспользоваться скоростным интернетом.

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Через два года операторов мобильной связи будут наказывать за низкое качество или отсутствие интернета на дорогах и в небольших населенных пунктах Украины. План проверки качества интернета уже утвердили на заседании Кабинета министров.