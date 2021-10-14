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четверг, 14 октября 2021 05:16

К показателям красной зоны приближаются еще пять областей - МОЗ

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К показателям красной зоны приближаются еще пять областей - МОЗ
Скоро пять областей могут оказаться в "красной зоне" карантина. Фото: Украинская правда

В красной зоне эпидемической опасности скоро могут еще 5 областей Украины.

"Один регион уже попал в красный уровень эпидемической опасности. Еще минимум 5 на подходе", - заявил министр охраны здоровья Виктор Ляшко в эфире ТСН.

В красной зоне действуют следующие правила:

Кафе, рестораны, кинотеатры, театры, рынки и т.д. работать могут только при условии вакцинации 100% персонала и посетителей.

На дистанционное обучение идут учебные заведения, где нет 100% вакцинированого персонала (кроме детских садов и 1 - 4 классов).

Нельзя ездить автобусами, поездами и летать самолетами без документов о вакцинации, негативного теста на коронавирус или справки о выздоровлении от Covid-19.

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Херсонская область первой в Украине переходит к красной зоне эпидопасности. "Покраснеет" область с полуночи 15 октября.

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