К ПЦУ могут присоединиться архиереи Московского патриархата

Епифаний общается с архиереями РЦУ. Фото: president.gov.ua

К Православной церкви Украины может перейти несколько архиереев из Московского патриархата.

"Мы имеем сейчас хорошие отношения с некоторыми архиереями РПЦ в Украине, но это неофициальные отношения. Вы понимаете, какие последствия будут для архиерея, если Москва узнает, что он общается с ПЦУ и имеет хорошие настройки относительно объединения в будущем", - рассказал глава ПЦУ Епифаний.

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Когда именно произойдет объединение, Епифаний точно не знает. Однако заверил, что это будет сюрпризом.

"Москва им до сих пор внушает, что это временно, и ПЦУ не сохранит единство. Но этого не произошло. Думаю, со временем те архиереи, которые имеют такое желание, увидят, что здесь все стабильно, есть динамичное развитие, и примут решение о переходе в ПЦУ", - добавил Епифаний.

Рабочие, которые делают ремонт в Кафедральном соборе святых равноапостольных Владимира и Ольги в Симферополе, вынесли из храма радиоаппаратуру. Об этом сообщил архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент.