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среда, 24 марта 2021 19:21

К памяти трагедии на ЧАЭС. Как и почему социальную инициативу помощи ликвидаторам превращают в "зраду"

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К памяти трагедии на ЧАЭС. Как и почему социальную инициативу помощи ликвидаторам превращают в &quot;зраду&quot;
К 35-летию трагедии на ЧАЭС была предложена социальная инициатива, как способ сказать "спасибо" всем тем, кто пожертвовал своим здоровьем и жизнью. Фото: Facebook

35 лет прошло с тех пор, как мир столкнулся с наимасштабнишей техногенно-экологической катастрофой 20-го столетия. Катастрофа, на предотвращение которой самоотверженно, не жалея здоровья и даже жизней, бросились сотни ликвидаторов - пожарники, медработники, офицеры и военнослужащие внутренних войск... Спустя десятки лет для многих из них, для тех, кто выжил, для родных и близких героев, те дни борьбы за жизнь миллионов ныне живущих, так и не стали прошлым. Это их реальность и по сей день.

Тысячи покалеченных жизней, тысячи жертв. Многие из ликвидаторов стали инвалидами 1 и 2 грепп. Многие нуждаются в неотложной медицинской помощи, многие выжившие умирают медленной смертью, не имея необходимых лекарств и возможности лечения. Для многих семей это личная трагедия. Конечно, тут много вопросов к государству касательно социально обеспечения и медпомощи, однако в этот раз не об этом. В связи с этим к 35-летию годовщины трагедии на ЧАЭС, которая будет 26 апреля, была предложена социальная инициатива – своего рода способ сказать "спасибо" всем тем, кто пожертвовал своим здоровьем и жизнями, и позаботится о их родных и семьях. Инициатором стала "Украинской ассоциации "Чернобыль" органов и войск МВД", при поддержке МВД Украины, а также организации "Пожарные Чернобыля", в которую в частности входят вдовы, матери погибших ликвидаторов, дети пожарников и ветераны-ликвидаторов, которые приняли непосредственное участие в ликвидации последствий. Речь о сборе средств на помощь ветеранам-ликвидаторам, их родным и семьям - добровольный взнос на сумму, равную однодневной зарплате. Относительно незначительна жертва для каждого, но которая может помочь собрать достаточно солидную сумму для необходимой помощи для решения острых социально-бытовых проблем ликвидаторов по их пенсионному, социальному и медицинскому обеспечению, улучшению жилищных условий.

Многие данную акцию радо поприветствовали, в частности сотрудники органов МВД сделали свой взнос. "Искренне благодарен руководству университета и личному составу Днепропетровского государственного университета внутренних дел, за то, что не остались в стороне, и присоединились к акции честь чернобыльцев-ликвидаторов" - комментируют участники. Инициаторы также обратились к руководству отдельных учреждений города Киева и области с призывов к участию, если есть возможность. Соответствующие обращения были направлены в органы власти, в частности руководству МВД. О проведении акции были проинформированы районные советы, городские, поселковые и сельские объединённые территориальные общины.

Однако, данная инициатива стала прекрасным инфоповодом налить грязи и найти "зраду" (ну или дорисовать), мол, мотив тут абсолютно шкурный. Соцсетями полетела молва: руководство ГСЧС бесстыдно стрижёт свой персонал, ищет повода собрать эдакую дань. Наивно полагать, что подобного рода сценарии рождаются сами. Конечно, за каждым из них стоит лицо, имеющее свой интерес в дискредитации, в нашем случае, руководства ГСНС. Дайте только повод… Этот сценарий в Украине обкатывается регулярно. Так началась очередная информационная атака, которую, конечно же, не преминули возможности подхватить отечественные диванные войска, сражающиеся "за все хорошее и против всего плохого". Понятное дело, на то и был расчет – зерно бросили на благодатную почву.

К сожалению, это очередной пример, как в "имиджевых войнах" регулярно топят действительно стоящие, добрые и человечные инициативы. Очередной пример ситуации, демонстрирующей, как намеренно подрывается вера общества в государство, когда уже и не разберешь – где тут зрада, а где – очередной фейк. К сожалению, стоит отметить, что в украинском менталитете присутствует не только щедрость и отзывчивость, к которой апеллировали инициаторы акции, но и жажда все опошлить, опорочить и найти виноватых во всех смертных грехах, на которую регулярно и рассчитаны практически любые информационные атаки.

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