К концу года провакцинируем 80% украинцев - МОЗ

В Минздраве рассказали планы на вакцинацию от Covid-19. Фото: Reuters

Министерство здравоохранения планирует до конца года охватить 80% населения Украины прививками от коронавируса.

"Мы можем сказать, что такая поддержка, которую мы сегодня имеем, вдохновляет и к концу года мы, как минимум 80% нашего населения охватим прививками", - на совместном брифинге с главой представительства ВОЗ в Украине Ярно Хабихт и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем заявил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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24 февраля в Украине стартовала вакцинация населения от коронавируса препаратом индийского производства CoviShield по лицензии компании AstraZeneca. Первым в стране привился врач-анестезиолог из Черкасс.