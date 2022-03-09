Из-за войны РФ против Украины погибли десятки детей, еще 100 ранены – Денисова

Назвали число погибших детей в результате войны РФ против Украины. Фото: facebook.com/denisovaombudsman

По состоянию на 13:00 9 марта с начала полномасштабного вторжения России в Украине погиб 61 ребенок. Еще 100 – получили ранения.

Неизвестна сегодня судьба 55 детей Киевского городского дома ребенка им. Городецкого в городе Ворзель Киевской области, сообщает уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Впервые за десятки лет от обезвоживания умерла 6-летняя девочка. Спасатели достали ее из-под завалов дома в Мариуполе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 19 взрослых и три ребенка: оккупанты в Сумах убили целую семью

Вчера, 8 марта, в городе Малин Житомирской области российские оккупанты разбомбили семь частных одноэтажных домов. В результате авиаудара погибли пятеро, из них двое - дети 2021 года рождения.

"Такие действия вооруженных сил Российской Федерации представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, противоречат нормам международного гуманитарного права, нарушают основополагающие права детей - право на жизнь и охрану здоровья", - подчеркнула Денисова.

С начала вторжения России на территорию Украины зафиксировали 1335 жертв среди гражданского населения страны, из которых 474 человека погибли и 861 ранен. Данные приведены по состоянию на 7 марта.