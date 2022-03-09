Сколько гражданских погибли с начала войны в Украине - данные ООН

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С начала вторжения России на территорию Украины зафиксировали 1335 жертв среди гражданского населения страны, из которых 474 человека погибли и 861 ранены. Данные приведены по состоянию на 7 марта.

Об этом сообщает Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.

"Большинство смертей и ранений вызвано применением взрывчатых веществ с большой площадью впечатления. В частности, обстрелами из тяжелой артиллерии и реактивными системами залпового огня, а также ракетными и воздушными ударами", - говорится в сообщении.

Среди убитых - 97 мужчин, 54 женщины, 8 мальчиков и 4 девочки, а также 17 детей и 294 взрослых, пол которых пока неизвестен. Ранены 861 человек (76 мужчин, 55 женщин, 11 девушек и 3 мальчика, а также 30 детей и 686 взрослых, пол которых пока неизвестен).

В Донецкой и Луганской областях убиты 96 и ранены 449 человек.

На территории "Л/ДНР" – 136 жертв – 24 убитых и 112 раненых.

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В остальных регионах Украины (Киев, Черкасская, Черниговская, Харьковская, Херсонская, Киевская, Николаевская, Одесская, Сумская, Запорожская и Житомирская области) зафиксировано 790 жертв - 378 убитых и 412 раненых.

Реальные цифры жертв значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжаются бои, осложненно, отмечают в ООН. Это касается Волновахи, Мариуполя, Изюма. По некоторым данным, там есть сотни жертв среди гражданского населения.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.