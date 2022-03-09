Сколько гражданских погибли с начала войны в Украине - данные ООН

 
Ексклюзивы
1/5
"Все эмоции, которые мы проживаем сейчас - нормальны" - психология о синдроме вины уцелевшего и реальной помощи ближним
"Все эмоции, которые мы проживаем сейчас - нормальны" - психология о синдроме вины уцелевшего и реальной помощи ближним
Просмотров: 279
Матери русских солдат начинают прозревать, что сыновей послали как "пушечное мясо" – что пишет о нас мировая пресса
Матери русских солдат начинают прозревать, что сыновей послали как "пушечное мясо" – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2250
"Путин в отчаянии. Ему докладывают глупости" – почему Россия сейчас достала Януковича
"Путин в отчаянии. Ему докладывают глупости" – почему Россия сейчас достала Януковича
Просмотров: 5148
"Россияне постепенно истощаются. Но будут наносить ракетно-бомбовые удары" - военный эксперт
"Россияне постепенно истощаются. Но будут наносить ракетно-бомбовые удары" - военный эксперт
Просмотров: 3591
"Я чувствую тревожность!". Как быть спокойным в неспокойное время
"Я чувствую тревожность!". Как быть спокойным в неспокойное время
Просмотров: 378
Украинцы сломали планы Путина, он бесится" - чего хочет Кремль в войне с Украиной
Украинцы сломали планы Путина, он бесится" - чего хочет Кремль в войне с Украиной
1 Просмотров: 12591
Чем больше проигрывает российская армия, тем более подлые и кровавые ее преступления – что пишет о нас мировая пресса
Чем больше проигрывает российская армия, тем более подлые и кровавые ее преступления – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2403
Львов готовится к обороне и принимает беженцев: как сейчас живет один из главных форпостов тыла
Львов готовится к обороне и принимает беженцев: как сейчас живет один из главных форпостов тыла
Просмотров: 2232
"Не смогу простить врагам и убийцам" - как сети в Прощенное воскресенье реагируют на войну
"Не смогу простить врагам и убийцам" - как сети в Прощенное воскресенье реагируют на войну
Просмотров: 1035
"Сотни миллиардов долларов" - сколько денег Украина может получить от национализации российских активов
"Сотни миллиардов долларов" - сколько денег Украина может получить от национализации российских активов
Просмотров: 3195
Фото
Все фото
6
13
2
7
10
Лица войны: британская The Times сделала фоторепортаж из харьковских больниц
Лица войны: британская The Times сделала фоторепортаж из харьковских больниц
&quot;У настоящего мужчины и микрофон настоящий&quot;: сеть заполонили мемы с Кимом и Зеленским
"У настоящего мужчины и микрофон настоящий": сеть заполонили мемы с Кимом и Зеленским
Враги расстреляли микроавтобус с воспитательницами детдома. Есть жертвы
Враги расстреляли микроавтобус с воспитательницами детдома. Есть жертвы
РФ подвозит новые партии ракет &quot;Искандер&quot; и другую технику в Беларусь
РФ подвозит новые партии ракет "Искандер" и другую технику в Беларусь
Гуманитарная катастрофа: в Ирпене не позволяют убрать тела с улиц (18+)
Гуманитарная катастрофа: в Ирпене не позволяют убрать тела с улиц (18+)
Видео
Все видео
Россия без будущего и план Маршалла для Украины – что сказал Зеленский в видеообращении
Россия без будущего и план Маршалла для Украины – что сказал Зеленский в видеообращении
"Это террор против всех" - Зеленский выступил перед парламентом Великобритании
"Это террор против всех" - Зеленский выступил перед парламентом Великобритании
"Хватают на улице, забирают паспорт и отправляют воевать" - видео с боевиком так называемой ЛНР
"Хватают на улице, забирают паспорт и отправляют воевать" - видео с боевиком так называемой ЛНР
Враг может давить только психологически: поэтому рассказывают о продвижении и массированных ударах - Арестович
Враг может давить только психологически: поэтому рассказывают о продвижении и массированных ударах - Арестович
Россияне тайно хоронят своих убитых солдат в украинский чернозем
Россияне тайно хоронят своих убитых солдат в украинский чернозем
Интервью
1/5
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
Просмотров: 5391
Постепенно Россия будет превращаться в Северную Корею – военный аналитик
Постепенно Россия будет превращаться в Северную Корею – военный аналитик
Просмотров: 2988
"Путина могут дать до 30 лет или пожизненное" – юрист-международник
"Путина могут дать до 30 лет или пожизненное" – юрист-международник
Просмотров: 549
"Надо продержаться еще несколько недель" – военный инструктор
"Надо продержаться еще несколько недель" – военный инструктор
Просмотров: 1161
"Если Путин захватит Киев, то двинется на Варшаву" - историк
"Если Путин захватит Киев, то двинется на Варшаву" - историк
Просмотров: 2691
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
08 марта 2022
Просмотров: 351
Одна кров
– Скільки разів уночі обстрілювали? – щоранку старша донька зідзвонюється з подругою Діаною в Києві. Дів­чинка з мамою ...
среда, 09 марта 2022 04:29

Спецтема: Война России против Украины

Сколько гражданских погибли с начала войны в Украине - данные ООН

  Комментировать
Сколько гражданских погибли с начала войны в Украине - данные ООН
Фото: ТСН

С начала вторжения России на территорию Украины зафиксировали 1335 жертв среди гражданского населения страны, из которых 474 человека погибли и 861 ранены. Данные приведены по состоянию на 7 марта.

Об этом сообщает Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.

"Большинство смертей и ранений вызвано применением взрывчатых веществ с большой площадью впечатления. В частности, обстрелами из тяжелой артиллерии и реактивными системами залпового огня, а также ракетными и воздушными ударами", - говорится в сообщении.

Среди убитых - 97 мужчин, 54 женщины, 8 мальчиков и 4 девочки, а также 17 детей и 294 взрослых, пол которых пока неизвестен. Ранены 861 человек (76 мужчин, 55 женщин, 11 девушек и 3 мальчика, а также 30 детей и 686 взрослых, пол которых пока неизвестен).

В Донецкой и Луганской областях убиты 96 и ранены 449 человек.

На территории "Л/ДНР" – 136 жертв – 24 убитых и 112 раненых.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Малине Житомирской области оккупанты разрушили 7 жилых домов: среди погибших дети

В остальных регионах Украины (Киев, Черкасская, Черниговская, Харьковская, Херсонская, Киевская, Николаевская, Одесская, Сумская, Запорожская и Житомирская области) зафиксировано 790 жертв - 378 убитых и 412 раненых.

Реальные цифры жертв значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжаются бои, осложненно, отмечают в ООН. Это касается Волновахи, Мариуполя, Изюма. По некоторым данным, там есть сотни жертв среди гражданского населения.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сколько гражданских погибли с начала войны в Украине - данные ООН». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Работают Байрактары. Показали колонну уничтоженной техники
Работают Байрактары. Показали колонну уничтоженной техники 1 Просмотров: 55304
Франция сделала обнадеживающий прогноз по поводу окончания войны
Франция сделала обнадеживающий прогноз по поводу окончания войны Просмотров: 28638
Немецкий журналист показал последствия атаки оккупантов на Ирпень
Немецкий журналист показал последствия атаки оккупантов на Ирпень
9
 Просмотров: 23766
Сбитый вертолет и рота с поднятыми руками: военные показали боевой &quot;улов&quot;
Сбитый вертолет и рота с поднятыми руками: военные показали боевой "улов"
 Просмотров: 21514
Янукович вспомнил Шевченко и предложил Зеленскому сдаться
Янукович вспомнил Шевченко и предложил Зеленскому сдаться
2
 3 Просмотров: 19851
Общество
5 тысяч сумчан выехали из города – чем завершилась их эвакуация
5 тысяч сумчан выехали из города – чем завершилась их эвакуация Просмотров: 72
Впервые в истории: Япония начала поставлять вооружение в Украину
Впервые в истории: Япония начала поставлять вооружение в Украину Просмотров: 486
Геращенко поразил данными о преступности в Киеве
Геращенко поразил данными о преступности в Киеве Просмотров: 333
"Северный поток-2" не возродится" - Виктория Нуланд
"Северный поток-2" не возродится" - Виктория Нуланд Просмотров: 396
Оккупанты пытают персонал Запорожской АЭС - министр
Оккупанты пытают персонал Запорожской АЭС - министр Просмотров: 2448
Больше всего комментируют
6
Янукович снова прилетел в Беларусь перед переговорами Украины с россиянами
3
Венгрия запретила поставлять Украине оружие через свою территорию
3
Янукович вспомнил Шевченко и предложил Зеленскому сдаться
2
Пилоты-убийцы сбитого над Харьковом истребителя живы – одного уже повязали
2
Порошенко призвал закрыть украинское небо и дать больше оружия
Голосов: 59833
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть