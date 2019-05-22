Из-за роспуска Рады Украина не получит транш МВФ - эксперт

Отставка правительства и досрочные выборы станут помехой получению транша.
Об этом в комментарии для Gazeta.ua говорит экономист Андрей Новак.
"Фонду нужны полноценные подписанты соглашения. Это - президент, премьер-министр, глава НБУ и министр финансов. Кабмин ушел в отставку. Международный валютный фонд ожидает, когда пройдут выборы в парламент и сформируют новое правительство. И тогда уже будет готов полноценно сотрудничать с Украиной и давать нам транш", - объясняет он.
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По мнению экономиста, отсрочка транша - не катастрофа.
"Есть более $20 миллиардов золотовалютных резервов НБУ. Несколько месяцев не играют важной роли. Для Украины очень важна поддержка МВФ, ведь в этом и следующем году у нас максимальные выплаты по внешнему долгу (по подсчетам НБУ, в 2019-2020 годах плановые выплаты с процентами составят $17 млрд. - Gazeta.ua). Самостоятельно не сможем с ними справиться, придется объявлять дефолт. Также МВФ - это сигнал для всех международных кредиторов. Если они увидят, что Фонд готов сотрудничать с Украиной, тоже будут предоставлять нам экономическую помощь. Это позволит безболезненно пережить выплаты по внешнему долгу", - добавляет эксперт.
В Украину 21 мая на две недели прибыла миссия Международного валютного фонда. По итогам ее работы МВФ решит получит ли наше государство транш в размере $1,3 млрд. Это может произойти в конце весны или в начале лета.
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