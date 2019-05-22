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среда, 22 мая 2019 11:05

Из-за роспуска Рады Украина не получит транш МВФ - эксперт

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Из-за роспуска Рады Украина не получит транш МВФ - эксперт
Миссия должна оценить реформы, которые правительство должно было провести в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом. В частности, МВФ требовало от Украины установить цену газа для населения на уровне импортной, провести реформу банковского сектора, уменьшить размер дефицита госбюджета. Кроме того, среди требований было введение уголовной ответственности за незаконное обогащение. Конституционный суд отменил его 26 февраля. Фото: Экономическая правда

Отставка правительства и досрочные выборы станут помехой получению транша.

Об этом в комментарии для Gazeta.ua говорит экономист Андрей Новак.

"Фонду нужны полноценные подписанты соглашения. Это - президент, премьер-министр, глава НБУ и министр финансов. Кабмин ушел в отставку. Международный валютный фонд ожидает, когда пройдут выборы в парламент и сформируют новое правительство. И тогда уже будет готов полноценно сотрудничать с Украиной и давать нам транш", - объясняет он.

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По мнению экономиста, отсрочка транша - не катастрофа.

"Есть более $20 миллиардов золотовалютных резервов НБУ. Несколько месяцев не играют важной роли. Для Украины очень важна поддержка МВФ, ведь в этом и следующем году у нас максимальные выплаты по внешнему долгу (по подсчетам НБУ, в 2019-2020 годах плановые выплаты с процентами составят $17 млрд. - Gazeta.ua). Самостоятельно не сможем с ними справиться, придется объявлять дефолт. Также МВФ - это сигнал для всех международных кредиторов. Если они увидят, что Фонд готов сотрудничать с Украиной, тоже будут предоставлять нам экономическую помощь. Это позволит безболезненно пережить выплаты по внешнему долгу", - добавляет эксперт.

В Украину 21 мая на две недели прибыла миссия Международного валютного фонда. По итогам ее работы МВФ решит получит ли наше государство транш в размере $1,3 млрд. Это может произойти в конце весны или в начале лета.

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