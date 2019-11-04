Из-за проблем с отоплением в Харьковской области продлили каникулы

Из-за несоблюдения температурного режима почти во всех школах города образовательный процесс после каникул так и не возобновили. ФОТО: zmi.ck.ua

В городе Купянске Харьковской области из-за отсутствия отопления руководство 10 школ продлило осенние каникулы до 8 ноября.

Сообщили об этом в отделе образования Купянского городского совета.

"В связи с отсутствием отопления в учреждениях общего среднего образования города, несоблюдением температурного режима в учебных помещениях заведений, учитывая информацию заведений общего среднего образования города о принятых решениях (согласно ст. 23 Закона Украины "Об образовании", ст. 16 Закона Украины "об общем среднем образовании") о продлении срока проведения осенних каникул до 08.11.2019, в целях сохранения здоровья учащихся, избежания повышения уровня заболеваемости участников образовательного процесса, осенние каникулы в 10 заведениях общего среднего образования города продлены до 08.11.2019", — говорится в сообщении.

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Как пояснили в ведомстве, отопление в учебных заведениях города отсутствует из-за невыполнения договорных обязательств местной теплоснабжающей организацией в связи с процедурой подписания соглашения с Нафтогазом Украины.

Единственным учебным заведением города, в котором образовательный процесс возобновился в соответствии с графиком, является начальная школа учебно-воспитательного комплекса "Школа-гимназия №3". Там помещения отапливаются газовой топкой. Благодаря этому удается обеспечить в заведении надлежащий температурный режим.

Закон "Об образовании" дает возможность руководству любого учебного заведения самостоятельно определить дату и продолжительность школьных каникул. Единственное ограничение — длиться они должны не дольше 30 дней. Исключением являются только летние. Рекомендуемый МОН период для осенних каникул на 2019-2020 учебный год — с 28 октября по 3 ноября.