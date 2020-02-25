Из-за отмены закона о защите майдановцев пострадают невинные

Виктор Таран: Майдан - это восстание народа против преступной и коррупционной власти, которая готовилась перечеркнуть геополитическое будущее Украины. Оценку ему должны давать историки. Фото: Четвертая студия

Отмена закона о недопущении преследования и наказания участников Революции достоинства повредит активистам, которые ни в чем не виноваты.

Об этом в комментарии для Gazeta.ua говорит политолог Виктор Таран.

"Он был принят 21 февраля 2014. Состоит из нескольких пунктов. Один из них - четко установлено временную и юридическую границу его применения.

Он требует прекратить уголовное и административное преследование участников акций протеста в период с января по февраль 2014. Именно тогда со стороны силовиков было много неправомерных задержаний активистов Революции достоинства и Автомайдана. За этот период не был убит ни один силовик.

Официально первый силовик на Майдане погиб в 17:00 18 февраля после массовых убийств майдановцев в Мариинском парке и Правительственном квартале

Это - совсем другой временной промежуток, который не касается закона о запрете преследования участников Революции достоинства. От его отмены могут пострадать только активисты, которые ни в чем не виноваты", - объясняет эксперт.

В то же время последний пункт этого закона говорит о том, что все эти уголовные и административные дела, которые касаются майдановцев должны быть уничтожены в течение месяца, отмечает он.

"То есть их уже давно нет. Поэтому непонятно, как председателю ГБР Ирине Венедиктов поможет в расследовании отмена амнистии майдановцев. Ведь идея отменить закон принадлежит именно ей", - говорит Виктор Таран.

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По его словам, идея партии "Голос" признать Майдан историческим событием ничего не даст. Это - популизм, за который не проголосует украинский парламент.

"Парламент сейчас политически очень разпорошенный. ОПЗЖ кричит, что майдановцы являются преступниками, а "Голос" хочет признать революцию историческим событием.

Майдан это не просто историческое событие. Это феномен. Это было восстание народа против преступной и коррупционной власти, которая готовилась перечеркнуть геополитическое будущее Украины. Оценку ему должны давать историки.

Сейчас, к сожалению, эта тема раскалывает общество, на ней спекулируют политики. Чтобы общество успокоилось нашей власти надо просто прекратить говорить о тех событиях", - считает политолог.

По его мнению, депутаты могут иначе улучшить процесс расследования преступлений на Майдане.

"Пусть поднимут вопрос, почему заместителем Венедиктовой назначили адвоката Януковича Бабикова?

Почему все дела до сих пор не переданы в ГБР. Почему Ирина Венедиктова незаконно получила должность директора без соблюдения законной процедуры?

Ведь все это дискредитирует Бюро. Любое решение, что оно примет, можно будет обжаловать, потому что этот орган сам не придерживается законов в своей деятельности", - добавляет Виктор Таран.

Закон о недопущении преследования и наказания участников Революции достоинства мешает справедливому расследованию дел Майдана. А именно убийств 13 правоохранителей. Об этом заявила исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследования Ирина Венедиктова в интервью "Левому берегу".