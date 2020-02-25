Из-за отмены закона о защите майдановцев пострадают невинные

 
Ексклюзивы
1/5
Гривна может обвалиться через полгода
Гривна может обвалиться через полгода
Просмотров: 711
Правительству Гончарука рано давать оценку. Ожидания сохраняются - экономист
Правительству Гончарука рано давать оценку. Ожидания сохраняются - экономист
Просмотров: 369
50 тыс. грн до совершеннолетия: реально ли запустить такую программу в Украине
50 тыс. грн до совершеннолетия: реально ли запустить такую программу в Украине
Просмотров: 945
Как коронавирус повлияет на мировую и украинскую экономику
Как коронавирус повлияет на мировую и украинскую экономику
Просмотров: 1494
Кто второй по влиянию после Зеленского
Кто второй по влиянию после Зеленского
Просмотров: 4410
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Просмотров: 1926
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1971
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Просмотров: 5085
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
1 Просмотров: 990
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
1 Просмотров: 1791
Фото
Все фото
20
3
35
8
5
Украинский фотограф открыл выставку в Женеве
Украинский фотограф открыл выставку в Женеве
Кино в метро: в столице запустили стилизованный поезд
Кино в метро: в столице запустили стилизованный поезд
&quot;Дорогу посыпал солью, чтобы обеззаразить&quot; - что происходит в Новых Санжарах
"Дорогу посыпал солью, чтобы обеззаразить" - что происходит в Новых Санжарах
Украинские военные показали экипировку ликвидированного боевика
Украинские военные показали экипировку ликвидированного боевика
Под Офисом президента проходит акция против Авакова: подробности
Под Офисом президента проходит акция против Авакова: подробности
Видео
Все видео
Украина или перезагрузится, или останется страной третьего мира - Климкин
Украина или перезагрузится, или останется страной третьего мира - Климкин
"Это катастрофа для нашего имиджа" - Климкин рассказал о последствиях для Украины от импичмента Трампа
"Это катастрофа для нашего имиджа" - Климкин рассказал о последствиях для Украины от импичмента Трампа
"Нужно размещения американских подразделений в Украине" - Климкин о статусе основного союзника США
"Нужно размещения американских подразделений в Украине" - Климкин о статусе основного союзника США
"Россия нужна современному миру как полицейский" - Павел Климкин
"Россия нужна современному миру как полицейский" - Павел Климкин
"Титушки" из Новых Санжар записали видеообращение
"Титушки" из Новых Санжар записали видеообращение
Интервью
1/5
"С ресторанами - как с детьми. После двух - не имеет значения, сколько их" - Дмитрий Борисов
"С ресторанами - как с детьми. После двух - не имеет значения, сколько их" - Дмитрий Борисов
1 Просмотров: 1845
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1971
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Просмотров: 1152
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 1125
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 1062
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
23 февраля 2020
1 Просмотров: 2448
Пенсіонерам завжди раді
– Перепрошую, пані, у нас усе зайнято, – каже польською офіціант. І тихіше: – Не думаю, що цей заклад вам підійде. У Кракові я ...
вторник, 25 февраля 2020 12:15

Из-за отмены закона о защите майдановцев пострадают невинные

  Комментировать
Из-за отмены закона о защите майдановцев пострадают невинные
Виктор Таран: Майдан - это восстание народа против преступной и коррупционной власти, которая готовилась перечеркнуть геополитическое будущее Украины. Оценку ему должны давать историки. Фото: Четвертая студия

Отмена закона о недопущении преследования и наказания участников Революции достоинства повредит активистам, которые ни в чем не виноваты.

Об этом в комментарии для Gazeta.ua говорит политолог Виктор Таран.

"Он был принят 21 февраля 2014. Состоит из нескольких пунктов. Один из них - четко установлено временную и юридическую границу его применения.
Он требует прекратить уголовное и административное преследование участников акций протеста в период с января по февраль 2014. Именно тогда со стороны силовиков было много неправомерных задержаний активистов Революции достоинства и Автомайдана. За этот период не был убит ни один силовик.
Официально первый силовик на Майдане погиб в 17:00 18 февраля после массовых убийств майдановцев в Мариинском парке и Правительственном квартале
Это - совсем другой временной промежуток, который не касается закона о запрете преследования участников Революции достоинства. От его отмены могут пострадать только активисты, которые ни в чем не виноваты", - объясняет эксперт.

В то же время последний пункт этого закона говорит о том, что все эти уголовные и административные дела, которые касаются майдановцев должны быть уничтожены в течение месяца, отмечает он.

"То есть их уже давно нет. Поэтому непонятно, как председателю ГБР Ирине Венедиктов поможет в расследовании отмена амнистии майдановцев. Ведь идея отменить закон принадлежит именно ей", - говорит Виктор Таран.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Венедиктова готова встречаться с Портновым, но не с адвокатом Порошенко

По его словам, идея партии "Голос" признать Майдан историческим событием ничего не даст. Это - популизм, за который не проголосует украинский парламент.

"Парламент сейчас политически очень разпорошенный. ОПЗЖ кричит, что майдановцы являются преступниками, а "Голос" хочет признать революцию историческим событием.
Майдан это не просто историческое событие. Это феномен. Это было восстание народа против преступной и коррупционной власти, которая готовилась перечеркнуть геополитическое будущее Украины. Оценку ему должны давать историки.
Сейчас, к сожалению, эта тема раскалывает общество, на ней спекулируют политики. Чтобы общество успокоилось нашей власти надо просто прекратить говорить о тех событиях", - считает политолог.

По его мнению, депутаты могут иначе улучшить процесс расследования преступлений на Майдане.

"Пусть поднимут вопрос, почему заместителем Венедиктовой назначили адвоката Януковича Бабикова?
Почему все дела до сих пор не переданы в ГБР. Почему Ирина Венедиктова незаконно получила должность директора без соблюдения законной процедуры?
Ведь все это дискредитирует Бюро. Любое решение, что оно примет, можно будет обжаловать, потому что этот орган сам не придерживается законов в своей деятельности", - добавляет Виктор Таран.

Закон о недопущении преследования и наказания участников Революции достоинства мешает справедливому расследованию дел Майдана. А именно убийств 13 правоохранителей. Об этом заявила исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследования Ирина Венедиктова в интервью "Левому берегу".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Из-за отмены закона о защите майдановцев пострадают невинные». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
февраля

"Поражаются, что я не ем великороссов, поляков и других" - 10 цитат из писем Леси Украинки

Новорожденная стала самой младшей участницей ДТП

У самого тяжелого яйца была двойная скорлупа

В России приняли решение по украинским землям

Из могилы первопечатника украли надгробок

Появились новые 200 грн: как выглядит банкнота

Как появился логотип Renault

Самое читаемое
Не оставят равнодушными: показали трогательные снимки четырехлапых мамочек с их малышами
Не оставят равнодушными: показали трогательные снимки четырехлапых мамочек с их малышами
18
 Просмотров: 31601
Украинские военные показали экипировку ликвидированного боевика
Украинские военные показали экипировку ликвидированного боевика
8
 Просмотров: 29765
Ющенко отметил 66-летие. Появились фото с застолья
Ющенко отметил 66-летие. Появились фото с застолья
5
 Просмотров: 25282
&quot;Паника с коронавирусом - это спецоперация&quot; - Зеленскому и Авакову досталось от Скрыпина
"Паника с коронавирусом - это спецоперация" - Зеленскому и Авакову досталось от Скрыпина 1 Просмотров: 18396
В Нацсовете признали: кодирование украинских каналов заставляет людей смотреть российское ТВ
В Нацсовете признали: кодирование украинских каналов заставляет людей смотреть российское ТВ Просмотров: 18279
Общество
Зеленскому не позавидуешь. Социологи показали падение рейтинга
Зеленскому не позавидуешь. Социологи показали падение рейтинга 1 Просмотров: 558
Украинский фотограф открыл выставку в Женеве
Украинский фотограф открыл выставку в Женеве
20
 Просмотров: 225
ГБР объявило подозрение бывшему нардепу Чорновол
ГБР объявило подозрение бывшему нардепу Чорновол 1 Просмотров: 405
В Украини есть три закрытые версии авиакатастрофы в Иране - Данилов
В Украини есть три закрытые версии авиакатастрофы в Иране - Данилов Просмотров: 279
Сильный ветер и внезапное потепление-синоптики сделали неожиданный прогноз
Сильный ветер и внезапное потепление-синоптики сделали неожиданный прогноз Просмотров: 1800
Больше всего комментируют
22
MARUV поздравила поклонников с Днем вражеской армии соседнего государства
16
Врач отказалась говорить с матерью и ребенком на украинском
4
Будет буря - Парубий резко ответил Ткаченко
3
Зеленский хочет перезагрузить Кабмин, идут переговоры – источник
2
Спасатели сообщили поражающую статистику о погибших на пожарах
Голосов: 49192
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua