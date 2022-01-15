Из-за нового наступления россиян Эпифаний обратился к патриарху Александрийскому

Митрополит ПЦУ обратился к патриарху Александрийскому. Фото: Збруч

Глава Православной церкви Украины митрополит Эпифаний обратился с письмом к патриарху Александрийскому и всей Африке Феодора.

Эпифаний резко осудил создание Африканского экзархата РПЦ и приравнял его к неканоническому вторжению Московской патриархии в Киевскую митрополию во второй половине XVII века, передает "Новинарня".

В своем обращении, которое 15 января на украинском, греческом, английском и русском языках обнародовали на сайте Поместной церкви, Эпифаний призвал Вселенское православие принять надлежащее решение, чтобы остановить экспансию Москвы.

"Мы узнали о преступных, лукавых и нечестивых решениях, которые главы Церкви России приняли по вторжению в канонические границы Святого и древнего Апостольского Патриархата Александрии и всей Африки. Тем самым Патриарх России и возглавляемый им Синод грубо и безосновательно нарушили канонические правила, в частности, 6 правило I Вселенского собора", – отметил Эпифаний.

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"Нам известно, что совершенное Патриархом всей России Кириллом по созданию так называемого экзархата в Африке не имеет никаких канонических, пастырских и даже христианских мотивов, а имеет своей основой исключительно желание мести Вашему Блаженству и возглавляемому Вами Патриархату за каноническое общение с Православной Церковью. Поэтому мы полностью разделяем все оценки и решения, которые сделал по этому поводу Священный Синод Александрийского Патриархата", – сказал глава ПЦУ.

Митрополит подчеркнул, что Украина на собственном опыте пережила и продолжает ощущать антиканоническую деятельность Патриархата Москвы.

"Этот Патриархат установили решением Вселенского Патриарха и древних Патриархатов в конце XVI века как Патриархат "северных стран", в пределах Царства Московского тогдашнего, то есть без включения в него Митрополии Киевской, которая изначально была епархией Вселенского Патриархата. Однако всем известно, что во второй половине XVII века, пользуясь сложными обстоятельствами и политической силой царей, Патриархат Москвы вторгся в Киевскую Митрополию.

Как ныне митрополита Церкви России Леонида в Москве назначили стать экзархом в Африке, так тогда в Москве посвятили на епископа в черте Киевской Митрополии Мефодия, священника из Украины, которого назначили, при живом каноническом митрополите Киевском и всея Руси Иосифе, "месцеблюстителем Киевской". За такой беспредел тогдашний Вселенский Патриарх наложил на этого Мефодия анафему.

Именно с этого началась история вторжения Патриархата Москвы в канонические границы Киевской Митрополии, которая продолжается до сих пор", – подчеркнул Эпифаний.

Эпифаний напомнил, что Церковь России также вторгалась в другие страны и нарушала каноны во многих других случаях.

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"Патриархат Москвы и правительство царей тогда присвоили себе властную над Киевской митрополией так же, как сейчас пытаются присвоить себе власть в Африке. Это продолжалось более 300 лет, вплоть до времени, когда Вселенский Патриарх должным образом положил конец такому беззаконию, созвав Собор Церкви Украины и предоставив ей Томос об автокефалии", – подчеркнул глава ПЦУ.

"Без всякого права эта Церковь и российское государство вторглись в XVIII веке в митрополии Крыма, принадлежащие Вселенскому Патриархату, в начале XIX века – в Грузию, пользовавшуюся автокефалией, и в Бессарабию, принадлежащую Вселенскому Патриархату. А после ІІ Мировой войны эта Церковь и сталинское государство вообще намеревались провести в Москве так называемый Вселенский собор и объявить Патриарха Москвы – "Вселенским" (о чем свидетельствуют открытые сейчас документы Патриархата Москвы и сталинского правительства)", – отметил митрополит.

Эпифаний убежден, что все эти и многие другие факты и примеры "беззаконных и антиканонических действий Церкви России" требуют надлежащей канонической оценки.

Глава ПЦУ добавил, что Александрийский патриархат вместе с Вселенским и другими предстоятелями автокефальных церквей найдут "должное каноническое решение в такой ситуации, которое остановит попытки Патриархата Москвы превратить себя в Православии в кого-то, подобно католическому Папе, а именно Православию – в русскую этноцентрическую секту".

Русская православная церковь хочет властвовать над православием, но этого никогда не произойдет, сказал Вселенский патриарх Варфоломей. Владыка отметил, что Константинополь будет всегда оставаться первой церковью в системе православия. Тогда как Московская - будет пятой. Патриарх не согласился с позицией РПЦ, что признание украинской церкви привело к расколу православия. Если раскол и есть, то это они его допустили, прекратив общение с четырьмя церквями, заявил Варфоломей.