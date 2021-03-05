"Извращенка, проститутка, днище" - сотрудница ЦИК уволилась из-за травли

Сотрудница ЦИК уволилась из-за травли после рассказа о секс-игрушке. Фото: Bad Mama

Помощница главы ЦИК Анжела Еременко уволилась через травлю, вызванную постом о сломанном вибраторе.

Об этом она сообщила в своем Facebook-блоге, который ведет под псевдонимом Bad Mama.

"Я уволилась. Во-первых, потому что быть открытой и шутить над тем, что я хочу для меня важнее любой должности. Во-вторых, потому что та команда коммуникации, которую удалось построить, должна продолжить свое дело, не подвергаясь рискам новых вбросов и атак, а из-за меня это делать легко", - отметила Еременко.

По словам экс-помощницы, после публикации поста о вибраторе ей написали более 100 оскорбительных комментариев, называя ее "извращенкой, проституткой, днищем".

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В ЦИК Анжела Еременко пришла более года назад "с миссией изменить коммуникацию государственного органа и построить сильную команду". После публикации поста в блоге о сломанном вибраторе, который ей подарили на День влюбленных, появилось много негативных комментариев. Пользователи советовали женщине, в частности, найти "нормального мужика", "почистить поры" и сменить работу. Отдельные СМИ сделали из этого скандальную новость.