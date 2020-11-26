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четверг, 26 ноября 2020 22:26

Известный онколог умер от Covid-19

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Известный онколог умер от Covid-19
Фото: Facebook

Известный украинский врач-онколог, экс-глава областного департамента здравоохранения, директор Киевского областного онкодиспансера Олег Ременник умер от коронавируса.

Доктор было 62 года. Об этом сообщается на сайте Киевоблсовета в четверг, 26 ноября.

"Олег Исакович спас жизни тысяч людей, всегда оказывал помощь тем, кто в ней нуждался, однако сам не смог побороть коронавирусной инфекцией", - сказано в сообщении.

"Последний раз мы виделись 9 ноября. Многие говорили, обсуждали планы. Шутить. А уже в пятницу он слег с "ковидом". А потом раз. И человек ушел. Светлый человек. И глубоко порядочный. Настоящий. С характером", - рассказал экс-глава Киевской ОГА Михаил Бно-Айриян.

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"Ковид забрал у нас еще одного профессионала с большой буквы, замечательного человека, высококлассного врача-онколога. За десятилетия своей работы он спас жизнь тысячам людей. Это невосполнимая потеря для Киевщины", - говорит первый заместитель председателя облсовета Татьяна Семенова.

За последние сутки в Украине обнаружили рекордное количество новых больных коронавирусом - 15 331. Из них детей - 659, медработников - 606.
Всего, по состоянию на утро 26 ноября, имеем 677189 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 11 717 - летальные. 225 пациентов умерли за последние сутки.

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