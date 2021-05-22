Известно о судьбе порносайта, ссылка на который была в учебнике за 10 класс

До 2019 года на домене был размещен новостной портал города Новомиргород. Фото: tsn.ua

Полиция заблокировала порносайт, на который ведет ссылка в учебнике "Украинский язык" за 10 класс.

Об этом сообщил автор учебника Александр Авраменко в Facebook.

"Друзья, проблема решена: сайт уже заблокирован. Выражаю благодарность заместителю министра внутренних дел Антону Геращенко. Интересно, что я не обращался к Антону Юрьевичу, он сам меня нашел в соцсети и предложил помощь", - написал Авраменко.

До 2019 года на домене был размещен новостной портал города Новомиргород. Вероятно, владельцы не продлили срок действия домена и забросили сайт. В ноябре 2019-го портал переехал на домен novomyrgorod.com, а на novomirgorod.com, который указан в учебнике, с осени 2020 года появился порноконтент. Авторы учебника не могли этого предвидеть.

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В учебнике "Украинский язык" за 10 класс авторства Александра Авраменко за 2018 год нашли ссылку на сайт для взрослых. Его разместили в теме о том, нужна ли в школах школьная форма. Вбивая ссылку в поиск, открывается порносайт.