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понедельник, 25 января 2021 09:12

Известно, как с 25 января будут работать школы, ВУЗы и детсады

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Известно, как с 25 января будут работать школы, ВУЗы и детсады
Если половина детей и педагогов детсада или школы находится на самоизоляции, заведение посещать нельзя. Фото: pixabay.com

В Украине закончился жесткий карантин, который действовал с 8 по 24 января. Вместо него вступают в силу карантинные ограничения оранжевой зоны.

Изменений для детсадов нет. Дошкольные учреждения и в дальнейшем будут принимать детей. Школьники и студенты смогут вернуться к стационарному обучению, но это будет зависеть от эпидситуации в области и отдельном учреждении.

Большинство школ возвращают на стационарное обучение учеников младших классов. А для старшеклассников и студентов ВУЗов предусмотрено стационарное, дистанционное, а также смешанное обучение.

Перечень запретов в образовательных учреждениях с 25 января:

- проведение в учебных заведениях массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием детей из более чем одной группы/класса и в присутствии зрителей;

- посещение учебных заведений группами более 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированного художественного образования;

- если половина детей и педагогов детсада или школы находится на самоизоляции, заведение посещать нельзя.

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Киевские школьники начнут обучение в школах после локдауна уже в понедельник, 25 января. В то же время если ситуация с коронавирусом в городе ухудшится, учебные заведения перейдут на смешанную форму обучения.

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Дата
25
января

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