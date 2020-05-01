Израиль атаковал ракетами союзников Путина

Израиль нанес ракетные удары по району Дамаска.
Об этом сообщает сирийское государственное агентство SANA.
Выпустили пять ракет со стороны Голанских высот по позициям сирийской армии в провинции Эль-Кунейтра, что в 40 километрах к северо-западу от Дамаска.
По данным некоторых сирийских СМИ, ракеты попали в военные объекты. Информации о жертвах нет.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Донбассе унижтожили двух русских наемников
Военный конфликт между режимом Асада и различными группировками его противников продолжается с 2011 года.
Комментарии