Израиль атаковал ракетами союзников Путина

Израиль выпустил пять ракет к ряду позиций сирийской армии. Фото: reuters

Израиль нанес ракетные удары по району Дамаска.

Об этом сообщает сирийское государственное агентство SANA.

Выпустили пять ракет со стороны Голанских высот по позициям сирийской армии в провинции Эль-Кунейтра, что в 40 километрах к северо-западу от Дамаска.

По данным некоторых сирийских СМИ, ракеты попали в военные объекты. Информации о жертвах нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Донбассе унижтожили двух русских наемников

Военный конфликт между режимом Асада и различными группировками его противников продолжается с 2011 года.