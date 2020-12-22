Изобрели необычную новогоднюю гирлянду

22 декабря 1882 года изобрели первую в мире электрическую новогоднюю гирлянду.

Праздничные огоньки сделал помощник американского изобретателя Томаса Эдисона - Эдвард Джонсон. Это произошло через 3 года после того, как Эдисон изобрел лампочку.

В то время подсветка елок происходила с помощью обычных восковых свечей. 36-летний изобретатель решил усовершенствовать это украшение.

Джонсон заменил свечи на разноцветные электрические лампочки. Благодаря изобретению количество пожаров в новогодние праздники стало значительно меньшим.

Изобретение состояло из 80 белых, красных и голубых лампочек, которые были не больше грецкого ореха. Огоньки зажигались поочередно с интервалом в 10 сек., что создавало яркое мерцание.

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Новогодние огни быстро набирали популярность. Уже 1894 года дочери президента Гровера Кливленда попросили осветить елку "красивыми разноцветными мерцающими лампочками вместо старых восковых свечей".

Поскольку гирлянда была недешевым удовольствием, не каждый мог приобрести ее себе. Уже ХХ в. праздничные огни стали более доступными. Их сделали безопаснее, а для установления уже не нужен был электрик.

1903 года компания General Electric начала выпускать фестоны - гирлянда из 8 лампочек в виде миниатюрных стеклянных лампочек в фарфоровых гнездах. Такое украшение стоила $12 за набор с 3 фестонами.

Однако в некоторых городах универмаги предлагали взять гирлянду в аренду за $1,5.

Сегодня новогоднюю елку невозможно представить без разноцветных огоньков. Существуют гирлянды для улицы и дома, с вилкой для розетки или на батарейках, гирлянда-нитка, гирлянда-занавес и тому подобное. Популярность набирают огоньки в виде нити с маленькими светодиодами. Внутри каждого RGB-светодиода расположены сразу 3 цветных кристалла, которые расширяют палитру цветов.