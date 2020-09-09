Изнасилование в Кагарлыке: четверым полицейским вручили подозрения

Статьи, по которым ведется расследование, предусматривают до 12 лет заключения. Фото: "Украинская правда"

В ходе досудебного расследования пыток и изнасилования в Кагарлыкском отделении полиции вручили подозрения 4 полицейским этого отделения. Также назначены около 50 экспертиз.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на ответ столичного управления ГБР.

"В настоящее время получены выводы почти 90% назначенных экспертиз, которые подтверждают причастность работников Кагарлыкского ОП к совершенным ими преступлениям", - говорится в ответе.

Обвинительные акты подозреваемым вручат после получения результатов всех необходимых экспертиз. После этого ГБР сможет раскрывать детали. Статьи, по которым ведется расследование, предусматривают до 12 лет заключения.

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События с пытками и изнасилованием происходили в полиции Кагарлыка ночью 24 мая. Уже на следующий день были задержаны первые подозреваемые - 29-летний Сергей Сулима и Николай Кузив, 35 лет.