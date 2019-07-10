Изменения в культуре наиболее важные на долгую перспективу - Глибовицкий

Эксперт из стратегий Евгений Глибовицкий: Мы на линии ценностного разлома Фото: Тарас Подолян

Украинский культурный продукт становится конкурентным в мире.

Говорит в интервью журналу "Країна" эксперт по стратегиям Евгений Глибовицкий.

"Мы на линии ценностного разлома. Такой конфликт генерирует культурные взрывы. Наша музыка перестает быть вторичной. Можно слушать украинское не потому, что свое, а потому, что хорошее. Изменения в культуре важнейшие на долгую перспективу. Потому что обозначают устойчивость преобразований и непосредственно действуют на общество, а не опосредованно через институты. Они наиболее гармоничные с состоянием людей", - убеждает эксперт.

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"Запустили несколько институтов, деятельность которых сверхважная. Украинский культурный фонд дал возможность финансировать культурные инициативы. Украинский институт при МИД начинает представлять нашу культуру за пределами страны. Без этого мы и дальше будем страной, которую знают из-за Андрея Шевченко, братьев Кличко и Чернобыля", - говорит Глибовицкий.

Полное интервью с Евгением Глибовицким читайте в журнале "Країна" от 11 июня.