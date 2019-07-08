Избиратели снесли голову предыдущей системе, но это не уменьшило рисков - эксперт

Евгений Глибовицкий: важно закладывать основы преемственности политики. Это поможет делать большие прыжки менее стрессовыми для системы. Фото: Тарас Подолян

Владимир Зеленский должен изменить природу отношений государства и гражданина. Это - фантастический вызов.

Говорит в интервью журналу "Країна" эксперт по стратегиям Евгений Глибовицкий.

"Вопрос в том, попытается ли Зеленский стать равноудаленным и независимым президентом. В пределах двух-трех месяцев сможем понять, как выглядит его политическая конфигурация.

Неопределенность дискомфортная, когда есть большие вызовы безопасности. Откладываются решения об инвестициях, важные проекты. Все ждут, чтобы понять, можно ли реализовывать что-то в Украине после смены власти", - объясняет он.

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В глазах россиян и жителей других постсоветских стран наша ситуация кажется невероятной, считает Евгений Глибовицкий.

"Избиратели снесли голову предыдущей системе. Но это не был осознанный шаг, он не уменьшил рисков. Важно закладывать основы преемственности политики. Это поможет делать большие прыжки менее стрессовыми для системы. Например, линию украинского Министерства иностранных дел в вопросах Донбасса и Крыма надо продолжать, кто бы не стал бы министром", - добавляет эксперт.

Полное интервью с Евгением Глибовицким читайте в журнале "Країна" от 11 июня.